संवाद सहयोगी, फरुखनगर। सुल्तानपुर मोड़ से बिजली बोर्ड तक करोड़ों रुपये की लागत से बनाई गई सड़क की गुणवत्ता महज एक महीने में सवालों के घेरे में आ गई है। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने करीब एक महीने पहले सड़क का निर्माण कराया था, लेकिन अब जगह-जगह दरारें दिखाई देने लगी हैं। निर्माण के कुछ ही दिनों बाद विभाग को मरम्मत भी करानी पड़ी।



करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद सड़क की खराब हालत ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता और विभागीय निगरानी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। लोगों का सवाल है कि निर्माण में किस स्तर की सामग्री इस्तेमाल की गई और अधिकारियों ने गुणवत्ता की जांच किस आधार पर की। यदि निर्धारित मानकों के अनुरूप सामग्री लगाई गई थी, तो महज एक महीने में दरारें कैसे आ गईं?

सड़क की गुणवत्ता पर उठे सवाल दीपक यादव, विक्की, धीरज, गोरीशंकर शर्मा और सतीश अक्षय का आरोप है कि सड़क निर्माण में गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया। उनका कहना है कि ठेकेदार और संबंधित अधिकारियों की मिलीभगत से सामग्री के इस्तेमाल में लापरवाही बरती गई, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। एक महीने के भीतर मरम्मत की जरूरत पड़ना विभागीय कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगाता है।

लोगों ने यह भी पूछा कि सड़क छह महीने या एक साल तक कैसे टिकेगी। लोगों ने निर्माण में इस्तेमाल सामग्री की तकनीकी जांच कराने, संबंधित अधिकारियों और ठेकेदार की जिम्मेदारी तय करने तथा लापरवाही मिलने पर कार्रवाई की मांग की है।