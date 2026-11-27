गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड पर डिफेंडर कार का खतरनाक स्टंट, डिवाइडर कूदकर बदली लेन
गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड पर एक डिफेंडर गाड़ी चालक ने डिवाइडर पर से गाड़ी कुदाकर खतरनाक स्टंट किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।
HighLights
गोल्फ कोर्स रोड पर डिफेंडर गाड़ी से खतरनाक स्टंट।
चालक ने डिवाइडर पर से गाड़ी कुदाकर लेन बदली।
पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर जांच शुरू की।
विनय त्रिवेदी, गुुरुग्राम। गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड पर एक बार फिर स्टंटबाजी का मामला सामने आया है। इस बार स्टंटबाजी डिफेंडर गाड़ी से की गई।
प्राप्त जानकारी के मुताबिक, इसका एक वीडियो गुरुवार को इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ। गुरुग्राम पुलिस वीडियो के आधार पर जांच कर रही है।
इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट किया गया वीडियो
बताया जाता है कि डिफेंडर गाड़ी चालक के स्टंटबाजी का वीडियो बुधवार रात का है। पीछे चल रहे दूसरी गाड़ी के चालक ने यह वीडियो इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट किया।
इंटरनेट मीडिया पर बताया कि वीडियो सेक्टर-54 रेपिड मेट्रो स्टेशन के पास गोल्फ कोर्स रोड का है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि डिफेंडर गाड़ी चालक लगातार गोल्फ कोर्स रोड पर चलते हुए अचानक लेन चेंज कर रहा है।
जोखमभरा हो सकता था ये स्टंट
लेन बदलने के लिए चालक ने सड़क पर बने डिवाइडर के उपर से अपनी गाड़ी को कुदाया। यह स्टंटबाजी पीछे से आने वाले वाहनों के लिए जोखिम भरा हो सकती थी।
वहीं एक अन्य वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ। इसमें एक ट्रैक्टर-ट्रॉली चालक ने डिवाइडर पर ट्रैक्टर-ट्रॉली काफी दूर तक चलाकर स्टंटबाजी की।
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