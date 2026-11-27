विनय त्रिवेदी, गुुरुग्राम। गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड पर एक बार फिर स्टंटबाजी का मामला सामने आया है। इस बार स्टंटबाजी डिफेंडर गाड़ी से की गई।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, इसका एक वीडियो गुरुवार को इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ। गुरुग्राम पुलिस वीडियो के आधार पर जांच कर रही है।

इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट किया गया वीडियो

बताया जाता है कि डिफेंडर गाड़ी चालक के स्टंटबाजी का वीडियो बुधवार रात का है। पीछे चल रहे दूसरी गाड़ी के चालक ने यह वीडियो इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट किया।

इंटरनेट मीडिया पर बताया कि वीडियो सेक्टर-54 रेपिड मेट्रो स्टेशन के पास गोल्फ कोर्स रोड का है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि डिफेंडर गाड़ी चालक लगातार गोल्फ कोर्स रोड पर चलते हुए अचानक लेन चेंज कर रहा है।