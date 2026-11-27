वरूण त्रिवेदी, गुरुग्राम। गुरुग्राम के ईएसआइसी अस्पताल में महिला के ऑपरेशन के दौरान गर्भाशय में गाउन और तौलिया छोड़ने के मामले में 24 दिन बाद भी धरातल पर जांच शुरू नहीं हो सकी है।

सीएमओ ने घटना के तत्काल बाद ही जांच कमेटी बनाने के लिए कहा था। लेकिन, अभी तक यह सिर्फ कागजों पर ही है। एक बार फिर सीएमओ की ओर से जांच के लिए सात सदस्यीय कमेटी के गठन की बात कही गई है।

जांच रिपोर्ट आने में कितना समय लगेगा? अब सवाल उठ रहे हैं कि 24 दिन बाद भी जांच कमेटी का गठन सिर्फ कागजों पर है, तो जांच रिपोर्ट आने में कितना समय लगेगा? शीतला कॉलोनी निवासी मंजू पांच माह की गर्भवती थीं। गर्भस्थ शिशु की मौत के बाद स्वजन उन्हें ईएसआइसी अस्पताल लेकर पहुंचे थे। चिकित्सकों ने दवा देकर शिशु को बाहर निकालने का प्रयास किया। लेकिन, नाल बाहर नहीं निकलने के कारण आपरेशन करना पड़ा। हालत गंभीर होने पर रेफर किया गया अस्पताल इसके बाद भी महिला को रक्तस्राव होता रहा। हालत गंभीर होने पर उन्हें पार्क अस्पताल रेफर किया गया, जहां उनकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम के दौरान मेडिकल बोर्ड को गर्भाशय के अंदर खून से सना गाउन और हाथ पोंछने वाला तौलिया मिला।