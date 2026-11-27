जागरण संवाददाता, नया गुरुग्राम। वटिका समूह और उसके प्रमोटरों के विरुद्ध धन शोधन के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 545.96 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। यह कार्रवाई 25 नवंबर 2026 को धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत की गई। मामला आवासीय प्लॉट की डिलीवरी नहीं करने, एक ही प्लॉट को कई खरीदारों को बेचने और खरीदारों से धोखाधड़ी करने के आरोपों से जुड़ा है।

प्लाॅट को बाद में दूसरे खरीदारों को भी बेच दिया ईडी के गुरुग्राम क्षेत्रीय कार्यालय की जांच में सामने आया कि वर्ष 2010 से 2012 के बीच सात खरीदार संस्थाओं ने वटिका लिमिटेड को करीब 266.95 करोड़ रुपये का भुगतान किया था।

यह रकम वटिका इंडिया नेक्स्ट (सेक्टर-84 और 85) तथा वटिका इंडिया नेक्स्ट-2 (सेक्टर-88ए) में प्लाॅट खरीदने के लिए दी गई थी। इसके बाद वर्ष 2014 और 2015 में प्लॉट के समझौते किए गए, लेकिन परियोजनाओं के नक्शों में बदलाव कर पहले आवंटित प्लाॅट के नंबर और स्थान बदल दिए गए। आरोप है कि इन्हीं प्लाॅट को बाद में दूसरे खरीदारों को भी बेच दिया गया।

प्लाॅट अब भी खरीदारों को नहीं मिले जांच में पता चला कि वटिका इंडिया नेक्स्ट-2 में करीब 1.10 लाख वर्ग गज जमीन पर लगभग 90 करोड़ रुपये में खरीदे गए एक भी प्लॉट की करीब 14 साल बाद भी डिलीवरी नहीं हुई है। वहीं, वटिका इंडिया नेक्स्ट में भी प्लॉट की डिलीवरी आंशिक रूप से हुई। इस तरह करीब 140.73 करोड़ रुपये मूल्य के प्लाॅट अब भी खरीदारों को नहीं मिले हैं।

22 कंपनियों के जरिए किया गया लेनदेन ईडी के अनुसार, परियोजनाओं की जमीन करीब 22 समूह कंपनियों के माध्यम से रखी गई थी। इन कंपनियों के पास न कर्मचारी थे और न ही अलग व्यावसायिक गतिविधियां। जांच में सामने आया कि खरीदारों से प्राप्त रकम का इस्तेमाल केवल संबंधित परियोजनाओं के विकास में नहीं किया गया, बल्कि इसे समूह की दूसरी कंपनियों और प्रमोटरों से जुड़ी संस्थाओं में भी स्थानांतरित किया गया।

डेवलपर्स के नाम भी आवंटित किए गए जांच में वर्ष 2024 का एक अन्य मामला भी सामने आया। स्केलर वेंचर्स बिजनेस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड ने 165 प्लाॅट के सौदे के तहत वटिका समूह को 473.18 करोड़ रुपये दिए थे। ईडी के मुताबिक, इनमें से 14 प्लाॅट पहले ही अन्य खरीदारों को बुक किए जा चुके थे। इसके अलावा 66 प्लाॅट दूसरे खरीदारों को बेचकर करीब 60 करोड़ रुपये भी प्राप्त किए गए। नौ प्लाॅट भल्ला परिवार से जुड़ी कंपनी बयानी डेवलपर्स के नाम भी आवंटित किए गए थे।

सुल्तानपुर फार्म हाउस भी कुर्क ईडी ने कंचन भल्ला, अनिल भल्ला परिवार ट्रस्ट, कंचन भल्ला परिवार ट्रस्ट और समूह की अन्य कंपनियों की संपत्तियां कुर्क की हैं। इनमें दिल्ली के महरौली स्थित सुल्तानपुर फार्म्स का फार्म हाउस भी शामिल है। ईडी ने अब तक इस मामले में करीब 568 करोड़ रुपये की अपराध से अर्जित संपत्ति का पता लगाया है। इससे पहले सात ठिकानों पर तलाशी के दौरान मर्सिडीज-बेंज कार, 1.3 किलोग्राम से अधिक सोने और हीरे के आभूषण तथा बैंक खातों और सावधि जमा को जब्त और फ्रीज किया गया था। इनकी कुल कीमत करीब 22.58 करोड़ रुपये बताई गई है।