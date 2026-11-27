विनित, गाजियाबाद। खोड़ा की सिलाई फैक्ट्री और आसपास के इलाकों से पकड़े गए नौ संदिग्धों के मामले में जांच एजेंसियों की पड़ताल तेज हो गई है। आरोपितों से चली गहन पूछताछ के दौरान उनके भारतीय नागरिक होने के कोई ठोस और विश्वसनीय प्रमाण सामने नहीं आए हैं।

शुरुआती जांच में उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज संदिग्ध पाए गए हैं और बताए गए पतों की पुष्टि में भी कोई ठोस आधार नहीं मिल सका है। गृह मंत्रालय को भेजी जाएगी रिपोर्ट नागरिकता को लेकर गहराते संदेह के बीच अब पुलिस इस पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजने की तैयारी कर रही है। इस रिपोर्ट के माध्यम से संबंधित माध्यमों से आरोपितों की पृष्ठभूमि और बांग्लादेश की नागरिकता को लेकर औपचारिक पुष्टि कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि वे किस देश के नागरिक हैं और किस माध्यम से यहां पहुंचे।

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, आरोपितों के दस्तावेजों, मोबाइल कॉल डिटेल, ठहरने के स्थानों और स्थानीय संपर्कों की बारीकी से छानबीन की जा रही है। खोड़ा की सिलाई फैक्ट्री में काम करने के अलावा उनके खोड़ा व नोएडा के सेक्टर-58 और 62 में किराये के मकानों में रहने से जुड़े तथ्यों का भी सत्यापन किया जा रहा है।

पूछताछ की प्रक्रिया भी जारी स्थानीय स्तर पर मकान मालिकों और फैक्ट्री संचालकों से भी पूछताछ कर यह पता लगाने का प्रयास हो रहा है कि आरोपितों को जिस ठेकेदार के जरिए लाया गया उससे पूर्व में कितने कर्मचारियों को काम पर लिया था।