जितेंद्र सिंह, साहिबाबाद (गाजियाबाद)। गाजियाबाद में खोड़ा में काफी समय से संपत्ति कर न जमा करने वाले बड़े बकायेदारों पर नगर पालिका परिषद सख्ती करने की तैयारी कर रही है।

दिसंबर तक संपत्ति कर जमा ने करने वालों के खिलाफ आरसी जारी की जाएगी। क्षेत्र में 40 प्रतिशत लोगों ने ही संपत्ति कर जमा किया है। बाकी के 60 प्रतिशत भवन स्वामियों को संपत्ति कर जमा न करने पर नोटिस दिया गया है।

खोड़ा में 51652 भवन हैं। इनमें से करीब 35 हजार भवन स्वामियों ने ही अभी तक संपत्ति कर जमा किया है। बाकी के भवन स्वामी ने कई सालों से संपत्ति कर जमा नहीं किया है। नगर पालिका परिषद की ओर से इन्हें कई बार नोटिस जारी किया गया है। बावजूद बकायेदारों ने संपत्ति कर जमा नहीं किया है। अब इनको दो नोटिस और जारी किए जाएंगे। तीन नोटिस जारी होने के बाद भी संपत्ति कर न जमा करने वाले भवन स्वामियों के खिलाफ आरसी जारी की जाएगी।

250 बकायेदारों पर 50 हजार रुपये से ज्यादा बकाया खोड़ा में 250 बकायेदारों पर 50 हजार रुपये से ज्यादा का बकाया है। इनमें से कई भवन स्वामियों ने कई सालों से संपत्ति कर जमा नहीं किया है। कई नोटिस देने के बाद भी बकायेदारों ने संपत्ति कर नहीं जमा किया।

इस कारण अब इनके खिलाफ जनवरी महीने में आरसी की कार्रवाई की जाएगी। आरसी जारी होने पर इनसे संपत्ति कर के अलावा 18 प्रतिशत ब्याज भी वसूला जाएगा। संपत्ति कर जमा करने के लिए एकमुश्त समाधान योजना भी लाई गई है। उसमें भी इन बकायेदारों ने संपत्ति कर जमा नहीं किया है।