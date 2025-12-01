साइबर सिटी को बड़ी सौगात: एलिवेटेड SPR प्रोजेक्ट को मिली हरी झंडी, अगले साल मार्च से शुरू होगा काम
गुरुग्राम के लिए खुशखबरी! एलिवेटेड सदर्न पेरिफेरल रोड (SPR) प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिल गई है। अगले साल मार्च से काम शुरू होने की उम्मीद है। यह परियोजना शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाएगी और दिल्ली-जयपुर एक्सप्रेसवे पर दबाव कम करेगी। इससे गुरुग्राम के आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। अगले साल मार्च से सदर्न पेरिफेरल रोड (एसपीआर) को एलिवेटेड करने का कार्य शुरू हो जाएगा। एलिवेटेड किए जाने से साइबर सिटी के लाखों लोगों को लाभ होगा। न केवल ट्रैफिक जाम से छुटकारा मिलेगा बल्कि प्रदूषण का स्तर भी कम होगा। वर्ष 2027 तक एलिवेटेड करने का लक्ष्य रखा गया है।
यह जानकारी प्रदेश के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने शनिवार शाम सुशांत लोक दो एवं तीन में पार्कों के सौंदर्यीकरण कार्य का शुभारंभ करने के दौरान लोगों को दी। उन्होंने कहा कि एसपीआर के एलिवेटेड होेने के बाद दिल्ली-जयपुर हाईवे से वाहन कुछ ही मिनट में गांव घाटा के नजदीक गुरुग्राम-फरीदाबाद रोड पर चले जाएंगे।
भारी वाहनों का दबाव
फिलहाल भारी वाहनों का काफी दबाव है। काफी वाहन इस रोड से होकर निकलने लगे हैं। रोड आबादी वाले इलाकों से होकर गुजर रहा है। इस प्रोजेक्ट वह लगातार ध्यान दे रहे हैं ताकि जल्द से जल्द पूरा हो सके। अरावली में विकसित किए जाने वाले जंगल सफारी पार्क के बारे में कहा कि इससे साइबर सिटी की पूरी दुनिया में पहचान मजबूत होगी।
उन्होंने लोगों से कहा कि वे समस्याओं से अवगत कराते रहें ताकि उनके ऊपर कार्य हो सके। इससे पहले मंत्री ने सुशांत लोक-दो एवं तीन में पार्कों के सौंदर्यीकरण कार्य का शुभारंभ किया। समारोह में इलाके के लोगों ने मंत्री का अभिनंदन किया।
इस मौके पर नगर निगम पार्षद प्रथम वशिष्ठ, पार्षद सोनिया यादव, पार्षद कुलदीप यादव, पार्षद नारायण भड़ाना, वरिष्ठ भाजपा नेता प्रवीण चंद्रा वशिष्ठ एवं आरडब्ल्यूए अध्यक्ष पवन यादव उपस्थित रहे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।