ED ने जब्त की 108 करोड़ की संपत्ति, 659 निवेशकों ने चार परियोजनाओं में लगाए थे 248 करोड़ रुपये

नया गुरुग्राम, गौरव सिंगला। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) गुरुग्राम जोनल ऑफिस ने धन शोधन रोकथाम अधिनियम 2002 के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 1.35 एकड़ के एक कमर्शियल प्लॉट को अस्थायी रूप से अटैच किया है। इस प्लॉट की अनुमानित कीमत करीब 108 करोड़ रुपये बताई गई है। यह कार्रवाई बिल्डर इन्वेस्टर मामले में की गई है, जो वाटिका लिमिटेड से जुड़ा हुआ है।

ईडी की जांच कई एफआइआर पर आधारित है, जो वर्ष 2021 में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्लू) में दर्ज हुई थी। इन शिकायतों में वाटिका लिमिटेड और इसके प्रमोटर अनिल भल्ला व गौतम भल्ला पर धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और निवेशकों को गुमराह कर पैसा लेने के आरोप लगाए गए थे।

जांच में सामने आया कि कंपनी ने निवेशकों को भविष्य की परियोजनाओं में निवेश के बदले आश्वित रिटर्न और प्रोजेक्ट पूरा होने पर लीज-रेंट रिटर्न देने का वादा किया था लेकिन, बीच में कंपनी ने रिटर्न देना बंद कर दिया और न ही खरीदारों को उनकी यूनिटें सौंपीं। साथ ही कंपनी ने लाइसेंसों के नवीनीकरण और समय पर काम पूरा करने जैसी आवश्यक औपचारिकताओं का भी पालन नहीं किया।

वहीं, अब तक की जांच में पता चला है कि 659 निवेशकों ने लगभग 248 करोड़ रुपये चार परियोजनाओं में लगाए थे, जिनमें वाटिका इनक्स्ट सिटी सेंटर टावर डी, ई और एफ गुरुग्राम, वाटिका माइंडस्केप्स टावर-सी फरीदाबाद, वाटिका टावर्स टावर-सी गुरुग्राम, वाटिका हाई स्ट्रीट (वी लानते) गुरुग्राम शामिल हैं।