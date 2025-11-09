द्वारका एक्सप्रेसवे पर अगले तीन दिन के लिए टोल में छूट, विरोध के बाद NHAI ने लिया फैसला 

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। स्थानीय लोगों की नाराजगी को देखते हुए एनएचएआई ने तीन दिन तक टोल में छूट देने का निर्णय लिया है। 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों से अपील की गई है वे तीन दिन के भीतर मासिक पास बनवा लें। टोल के दोनों तरफ एक-एक कैश लेन है। उससे तीन दिनों तक 20 किलोमीटर के दायरे वाले फ्री निकल सकते हैं।

बताया जाता है कि एनएचएआई की अपील के बाद से लोगों ने पास बनवाना शुरू कर दिया है। टोल प्लाजा के नजदीक ही फास्टैग बनाने वाली कंपनियों ने बूथ लगा रखा है। रविवार को लगभग 10 हजार लोगों ने फास्टैग लिए।