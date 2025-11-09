द्वारका एक्सप्रेसवे पर अगले तीन दिन के लिए टोल में छूट, विरोध के बाद NHAI ने लिया फैसला
द्वारका एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स को लेकर विरोध के बाद NHAI ने अगले तीन दिनों के लिए टोल में छूट देने का फैसला किया है। स्थानीय निवासियों ने टोल दरों को लेकर आपत्ति जताई थी, जिसके बाद यह निर्णय लिया गया। NHAI टोल दरों पर फिर से विचार करेगा और उचित समाधान निकालने की कोशिश करेगा।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। स्थानीय लोगों की नाराजगी को देखते हुए एनएचएआई ने तीन दिन तक टोल में छूट देने का निर्णय लिया है। 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों से अपील की गई है वे तीन दिन के भीतर मासिक पास बनवा लें। टोल के दोनों तरफ एक-एक कैश लेन है। उससे तीन दिनों तक 20 किलोमीटर के दायरे वाले फ्री निकल सकते हैं।
बताया जाता है कि एनएचएआई की अपील के बाद से लोगों ने पास बनवाना शुरू कर दिया है। टोल प्लाजा के नजदीक ही फास्टैग बनाने वाली कंपनियों ने बूथ लगा रखा है। रविवार को लगभग 10 हजार लोगों ने फास्टैग लिए।
बता दें कि द्वारका एक्सप्रेसवे बूथलेस टोल प्लाजा है यानी बूथ में कर्मचारी नहीं बैठते हैं। ऐसे में जिस वाहन में फास्टैग रिचार्ज नहीं है तो बूम बैरियर उठता ही नहीं है। जब तक कर्मचारी आकर बैरियर उठाते हैं तब तक पीछे वाहनों की लाइन लग जाती है। एनएचएआइ के अधिकारी का कहना है कि एकाध सप्ताह इस तरह की समस्या रहेगी।
