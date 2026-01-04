Language
    द्वारका एक्सप्रेसवे पर थार सवार युवक ने किया स्टंट, वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आई पुलिस

    By Vinay Trivedi Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 06:30 PM (IST)

    द्वारका एक्सप्रेसवे पर एक थार गाड़ी से स्टंट का नया वीडियो सामने आया है, जिसमें एक युवक खिड़की से बाहर निकलकर वीडियो बना रहा था। पीछे चल रहे एक कार चा ...और पढ़ें

    द्वारका एक्सप्रेसवे पर थार सवार युवक का स्टंट।

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। एक बार फिर द्वारका एक्सप्रेसवे पर थार गाड़ी से स्टंट करने का मामला सामने आया है। स्टंट का वीडियो पीछे चल रहे एक कार चालक ने बनाया और इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया। दिल्ली नंबर की थार गाड़ी का यह वीडियो बजघेड़ा क्षेत्र का बताया जा रहा है। फिलहाल गुरुग्राम और दिल्ली पुलिस मामले की जांच कर रही है। गुरुग्राम पुलिस ने कहा कि जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।

    इंटरनेट मीडिया पर शनिवार रात से प्रसारित वीडियो में दिख रहा है कि द्वारका एक्सप्रेसवे पर तीन थार गाड़ी समानांतर चल रही हैं। एक थार गाड़ी की खिड़की से एक युवक बाहर आया। वह काफी देर खिड़की में बैठा रहा। उसने मोबाइल से वीडियो भी शूट किया। इसी दौरान पीछे चल रही एक कार के अंदर से किसी ने इसका वीडियो बनाया। जब युवक ने यह देखा तो वह खिड़की से फौरन अंदर चला गया।

    स्टंट के दौरान थार गाड़ी तेज रफ्तार में एक्सप्रेसवे पर अलग-अलग लेन पर चलती रही। व्यक्ति ने इंटरनेट मीडिया पर वीडियो प्रसारित कर गुरुग्राम व दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की मांग की। वहीं, वीडियो सामने आते ही गुरुग्राम पुलिस भी सक्रिय हो गई।

    दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इस पोस्ट का संज्ञान लेते हुए रिप्लाई किया कि मामले में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि इससे पहले भी पिछले सालों में एक दर्जन से ज्यादा मामले ऐसे आ चुके हैं, जिनमें लोगों ने अपनी जिंदगी खतरे में डालकर गाड़ियों से स्टंट किए और रील बनाकर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित की।

    पहले भी स्टंट और रील बनाने के मामले आए सामने

    • 4 अगस्त को रील बनाने के लिए कुछ लोगों ने 15 से ज्यादा गाड़ियों का काफिला लाकर द्वारका एक्सप्रेसवे की लिंक रोड को जाम कर दिया था। पांच मिनट तक डिपर जलाकर सायरन बजाते रहे। यह घटना सेक्टर 108 स्थित शोभा सिटी सोसायटी के पास हुई थी।
    • जुलाई में दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेस वे पर एक युवती रील बनाने के लिए स्टंट करते हुए नजर आई। वह चलती थार की छत पर बैठ गई। इस दौरान वह काफी देर तक अलग-अलग तरह से पोज बनाकर रिकार्डिंग करती रही।
    • 30 मई को द्वारका एक्सप्रेसवे पर मर्सिडीज और काले रंग की स्कार्पियो से खतरनाक स्टंटबाजी की गई थी।दो युवक सन रूफ खोल गाड़ी के ऊपर बैठकर डांस करते दिखे थे, जबकि एक युवक पैर से दरवाजा खोलकर काले रंग की स्कार्पियो को तेज रफ्तार में सड़क पर दौड़ाता दिखाई दिया था। बजघेड़ा थाना पुलिस ने गाड़ी जब्त कर इस मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया था।
    • 15 जून को गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड पर लेंबार्गिनी कार से एक युवक ने स्टंटबाजी की थी। गोल्फ कोर्स रोड पर टनल में स्कार्पियो से रेस, भद्दे इशारे भी किए थे।
    • 3 जुलाई को दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेस पर सिरहौल बार्डर के पास कैब चालक गाड़ी से बाहर निकलकर स्टंट करते दिखा था।
    • 2 जुलाई को साइबर हब की भीड़भाड़ वाली सड़कों पर दो ट्रैक्टरों से स्टंट करने का वीडियो प्रसारित हुआ था। वीडियो में युवक माडिफाइड ट्रैक्टरों को तेज रफ्तार में दौड़ाता दिखा था। इसने स्प्रिंग बोलार्ड भी तोड़ दिए थे।