द्वारका एक्सप्रेसवे पर थार सवार युवक ने किया स्टंट, वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आई पुलिस

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। एक बार फिर द्वारका एक्सप्रेसवे पर थार गाड़ी से स्टंट करने का मामला सामने आया है। स्टंट का वीडियो पीछे चल रहे एक कार चालक ने बनाया और इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया। दिल्ली नंबर की थार गाड़ी का यह वीडियो बजघेड़ा क्षेत्र का बताया जा रहा है। फिलहाल गुरुग्राम और दिल्ली पुलिस मामले की जांच कर रही है। गुरुग्राम पुलिस ने कहा कि जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।

इंटरनेट मीडिया पर शनिवार रात से प्रसारित वीडियो में दिख रहा है कि द्वारका एक्सप्रेसवे पर तीन थार गाड़ी समानांतर चल रही हैं। एक थार गाड़ी की खिड़की से एक युवक बाहर आया। वह काफी देर खिड़की में बैठा रहा। उसने मोबाइल से वीडियो भी शूट किया। इसी दौरान पीछे चल रही एक कार के अंदर से किसी ने इसका वीडियो बनाया। जब युवक ने यह देखा तो वह खिड़की से फौरन अंदर चला गया।

स्टंट के दौरान थार गाड़ी तेज रफ्तार में एक्सप्रेसवे पर अलग-अलग लेन पर चलती रही। व्यक्ति ने इंटरनेट मीडिया पर वीडियो प्रसारित कर गुरुग्राम व दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की मांग की। वहीं, वीडियो सामने आते ही गुरुग्राम पुलिस भी सक्रिय हो गई।

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इस पोस्ट का संज्ञान लेते हुए रिप्लाई किया कि मामले में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि इससे पहले भी पिछले सालों में एक दर्जन से ज्यादा मामले ऐसे आ चुके हैं, जिनमें लोगों ने अपनी जिंदगी खतरे में डालकर गाड़ियों से स्टंट किए और रील बनाकर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित की।