गुरुग्राम में दीपोत्सव को लेकर कड़ी सुरक्षा, 4000 पुलिसकर्मियों को दी गई जिम्मेदारी; अलर्ट मोड पर रहेंगे तमाम जवान

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में सोमवार को दीपोत्सव मनाया जाएगा। इसके लिए चार हजार पुलिसकर्मियों की जिम्मेदारी तय की गई है। सभी थाना प्रभारी से लेकर पुलिस उपायुक्त तक अपने-अपने इलाके में हाई अलर्ट मोड में रहेंगे। समय-समय पर राउंड मारेंगे।

वैसे तो धनतेरस के एक दिन पहले से ही पुलिस हाई अलर्ट मोड में है लेकिन दीपाेत्सव को देखते हुए सोमवार सुबह से लेकर रात लगभग दो बजे तक और अधिक सक्रिय रहेगी। सभी मुख्य चौराहों से लेकर बाजारों एवं माल के नजदीक पुलिस की सक्रियता रहेगी।

संवेदनशील इलाकों के ऊपर विशेष नजर रहेगी। लोगों से अपील की गई है कि कहीं भी गड़बड़ी होने की जानकारी सामने आते ही पुलिस को सूचना दें। सूचना मिलने के कुछ ही मिनट के भीतर पुलिस मौके पर होगी।

सेक्टरोंं एवं कालोनियों की गलियों में भी पुलिस समय-समय पर राउंड मारती रहेगी ताकि कहीं भी गड़बड़ी न हो। सादे लिवास में भी जगह-जगह पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे ताकि गलत करने वालों को तत्काल पकड़ा जा सके। थाना पुलिस के साथ ही क्राइम ब्रांच की टीमों को भी फील्ड में राउंड मारने के निर्देश दिए गए हैं।

दीपोत्सव खुशियों का त्योहार है। इस त्योहार को मिल-जुलकर मनाना चाहिए। कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कि दूसरे को परेशानी हो। जहां तक बात कानून-व्यवस्था की है तो चार हजार पुलिसकर्मियों की जिम्मेदारी तय की गई है। सभी हाई अलर्ट मोड में रहेंगे। कोई भी ऐसा कार्य लोग करे ही नहीं कि पुलिस को बीच में आना पड़े। -विकास अरोड़ा, पुलिस आयुक्त

फायर ब्रिगेड की 60 गाड़ियां तैयार

आतिशबाजी के दौरान आग लगने की आशंका रहती है। इसे देखते हुए फायर ब्रिगेड की ओर से 60 गाड़ियाें को अलर्ट मोड में रखा गया है। इनमें 20 से अधिक गाड़ियों को सदर बाजार सहित सभी बड़े बाजारों एवं चौराहों के नजदीक तैनात किया गया है। 15 टीमें सोमवार देर रात तक शहर में राउंड मारती रहेंगी। ये टीमें बाइक से राउंड मारेंगी ताकि किसी भी इलाके में आसानी से पहुंच सकें।

फायर विभाग के उपनिदेशक गुलशन कालड़ा का कहना है कि पिछले तीन-चार दिनों से अधिकारी व कर्मचारी हाई अलर्ट मोड में हैं। सभी की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। सभी 21 अक्टूबर तक हाई अलर्ट मोड पर रहेंगे। लोगों से अपील है कि सावधानी से दीपोत्सव मनाएं ताकि आग लगने की आशंका न रहे। दीपोत्सव खुशियों का त्योहार है। इसे खुशीपूर्वक मनाएं यानी इस तरह मनाएं कि कोई परेशानी न सामने आए।