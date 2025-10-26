हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह पर लगे आरोपों के विरोध में उतरी जिला कांग्रेस, भाजपा की साजिश बताया

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। कांग्रेस के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह पर लगाए जा रहे आरोपों के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी उतर आई है। शहरी और ग्रामीण दोनों ही जिलाध्यक्षों ने शनिवार को बयान जारी कर इसे भाजपा की राजनीतिक साजिश बताया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जिला कांग्रेस शहरी अध्यक्ष पंकज डावर ने कहा कि झूठे व बेबुनियाद आरोपों के साथ कानूनी कार्रवाई करवाना भाजपा सरकार की बौखलाहट का नतीजा है। डावर ने कहा कि भाजपा हमेशा ही कांग्रेस के खिलाफ जांच एजेंसियों को कठपुतली की तरह इस्तेमाल करती नजर आई है।

भाजपा को जब कहीं अपनी राजनीतिक जमीन खिसकती नजर आती है तो वह द्वेष में किसी भी क्षेत्र में सीबीआई, ईडी को आगे करते विपक्ष के नेताओं के खिलाफ अपनी खीझ निकालती है। भाजपा ने हमेशा से ही देश में विपक्षी नेताओं के खिलाफ षडयंत्र रचे हैं।