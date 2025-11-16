DHBVN की सरचार्ज माफी योजना फेल, 400 करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले सिर्फ 13 करोड़ वसूली, अब अधिकारियों पर गिरेगी गाज
डीएचबीवीएन की सरचार्ज माफी योजना बुरी तरह विफल रही, जिसमें 400 करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले केवल 13 करोड़ रुपये की वसूली हुई। इस विफलता के बाद अब अधिकारियों पर गाज गिर सकती है, क्योंकि योजना के क्रियान्वयन में लापरवाही की आशंका है। योजना का उद्देश्य उपभोक्ताओं को सरचार्ज में छूट देकर बकाया राशि वसूल करना था।
जागरण संवाददाता, बादशाहपुर। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन) की 12 मई से 11 नवंबर तक चलाई गई सरचार्ज माफी योजना उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। करोड़ों की बकाया वसूली के लक्ष्य के बावजूद उपभोक्ताओं में अपेक्षित उत्साह नहीं दिखा।
छह महीने तक चली इस योजना के बावजूद वसूली के आंकड़े बेहद निराशाजनक रहे। बिजली निगम प्रबंधन अब यह जांच करेगा कि अधिकारियों की किस स्तर पर चूक रही कि डिफाल्टिंग राशि की वसूली नहीं हो पाई। योजना में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जाएगी।
छह महीने तक योजना चलाने के बाद भी 400 करोड़ रुपये में से मात्र 13 करोड़ रुपये की वसूली हुई। इस आंकड़े को देखकर लगता है कि इस योजना में ना अधिकारियों ने गंभीरता दिखाई और ना उपभोक्ताओं ने ही विशेष रूचि ली। जिले में बिजली निगम के सर्कल-वन और सर्कल-टू दो सर्कल है।
जिले में कुल 83,319 डिफाल्टर उपभोक्ता हैं। जिन पर करीब 400 करोड़ रुपये का बकाया है। इनमें से केवल 2,165 उपभोक्ताओं ने ही योजना का लाभ लेने में रुचि दिखाई। इनसे निगम को अब तक मात्र 13 करोड़ रुपये की वसूली हो सकी है। जो कुल बकाया का बहुत छोटा-सा हिस्सा है।
निगम के अधिकारियों का कहना है कि उपभोक्ताओं को कई बार नोटिस भेजे गए। गांवों और शहरी इलाकों में विशेष शिविर भी लगाए गए। फिर भी भुगतान के प्रति लोगों में जागरूकता नहीं बढ़ी।
सर्कल-वन
|सब डिवीजन
|डिफॉल्टर उपभोक्ता
|योजना में शामिल उपभोक्ता
|वसूली (करोड़ ₹)
|संख्या
|बकाया राशि
|संख्या
|वसूली राशि
|बकाया
|वसूली
|आईडीसी
|1,673
|11.68
|60
|0.63
|11.68
|0.63
|सेक्टर-5
|323
|1.49
|13
|0.18
|1.49
|0.18
|न्यू कालोनी
|2,379
|4.45
|14
|0.08
|4.45
|0.08
|कादीपुर
|1,747
|18.85
|20
|0.11
|18.85
|0.11
|न्यू पालम विहार
|1,466
|10.03
|223
|3.11
|10.03
|3.11
|सेक्टर-37
|741
|4.12
|7
|0.07
|4.12
|0.07
|मानेसर
|2,532
|6.29
|00
|00
|6.29
|00
|खेड़कीदौला
|763
|7.45
|00
|00
|7.45
|00
|पटौदी
|8,139
|9.00
|6
|0.07
|9.00
|0.07
|भोड़ाकलां
|5,851
|9.15
|155
|0.08
|9.15
|0.08
|फरुखनगर
|5,979
|11.92
|89
|0.16
|11.92
|0.16
|हेली मंडी
|5,520
|4.26
|81
|0.18
|4.26
|0.18
|कुल
|37,573
|98.18
|668
|4.87
|98.18
|4.87
सर्कल-टू
|सर्कल-टू: डिफॉल्टर उपभोक्ता एवं योजना के तहत वसूली
|सब डिवीजन
|डिफॉल्टर उपभोक्ता
|योजना में शामिल
|राशि (करोड़ ₹)
|संख्या
|बकाया
|उपभोक्ता
|वसूली
|बकाया
|वसूली
|मारुति
|734
|20.78
|10
|2.02
|20.78
|2.02
|डीएलएफ सिटी
|2,373
|26.33
|6
|0.12
|26.33
|0.12
|साउथ सिटी
|1,624
|10.40
|2
|0.30
|10.40
|0.30
|सेक्टर-23
|735
|13.69
|00
|00
|13.69
|00
|सेक्टर-56
|2,655
|12.87
|1
|0.02
|12.87
|0.02
|सेक्टर-31
|1,911
|15.77
|4
|0.10
|15.77
|0.10
|सुशांत लोक
|1,240
|33.59
|3
|0.50
|33.59
|0.50
|सोहना
|6,816
|20.81
|507
|2.76
|20.81
|2.76
|तावडू
|18,875
|36.40
|575
|1.26
|36.40
|1.26
|सोहना रोड
|1,816
|99.64
|13
|0.18
|99.64
|0.18
|बादशाहपुर
|7,427
|11.81
|376
|2.25
|11.81
|2.25
|कुल
|46,206
|302.09
|1,497
|9.51
|302.09
|9.51
बिजली निगम ने डिफाल्टर उपभोक्ताओं को सरचार्ज माफी के साथ मूल राशि जमा करने का बेहतर मौका दिया। जिन उपभोक्ताओं ने राशि जमा नहीं कराई है। उनके विरुद्ध एक्शन लिया जाएगा। राशि वसूली में जिन अधिकारियों की लापरवाही रही उसकी भी जांच करेंगे कि वसूली ना होने के क्या कारण रहे। लापरवाह अधिकारियों के विरुद्ध अधिकारी की जाएगी।
विपिन गुप्ता, निदेशक (आपरेशन), दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम
