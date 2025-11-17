Language
    दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर जान बचाने की कवायद, लाइटें होंगी दुरुस्त; कोहरे में रुकेंगे हादसे

    By Aditya Raj Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 01:40 AM (IST)

    भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेसवे की मरम्मत शुरू कर दी है। सबसे पहले लाइटें ठीक की जा रही हैं, क्योंकि कोहरे में इनके खराब होने से दुर्घटना का खतरा है। 15 दिन में लाइटें ठीक हो जाएंगी। इसके बाद गड्ढे भरे जाएंगे। गुरुग्राम में एक्सप्रेसवे की हालत खराब है, सर्विस लेन भी ठीक नहीं है। एनएचएआई अवैध कटों को बंद करने के लिए पुलिस की मदद लेगा।

    आदित्य राज, गुरुग्राम। लोगों की जान बचाने के लिए, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेसवे की मरम्मत शुरू कर दी है। इस परियोजना की शुरुआत लाइटों की मरम्मत से हुई। कोहरे के कारण लाइटें खराब होने से हादसों का खतरा बढ़ जाता है। 15 दिनों के भीतर सभी लाइटों की मरम्मत कर दी जाएगी। इसके बाद अन्य मरम्मत कार्य शुरू होंगे। एक्सप्रेसवे के गड्ढों को भरा जाएगा। बजरी हटने के बाद पूरी मरम्मत शुरू होगी।

    धौला कुआं के पास से खेड़की दौला टोल प्लाजा तक दिल्ली-जयपुर हाईवे का 28 किलोमीटर का हिस्सा एक एक्सप्रेसवे है। एक्सप्रेसवे की हालत कई सालों से खराब चल रही है। गुरुग्राम इलाके में तो हालात खास तौर पर खराब हैं। सड़क की मरम्मत नहीं हुई है, रेलिंग ठीक नहीं है, लाइटें ठीक से काम नहीं कर रही हैं और न ही प्रवेश और निकास लेन ठीक से काम कर रही हैं।

    हीरो होंडा चौक से खेड़की दौला टोल प्लाजा तक, लगभग ढाई से तीन किलोमीटर तक दोनों तरफ कोई सर्विस लेन नहीं है। हालत इतनी खराब है कि पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। हल्की बारिश में सर्विस लेन तालाब बन जाती हैं। बरसाती नालों पर ढक्कन तक नहीं हैं।

    दैनिक जागरण एक्सप्रेसवे की खराब हालत को लगातार उजागर करता रहा है। 10 नवंबर को तो यहाँ तक लिखा था कि NHAI का ध्यान सिर्फ़ टोल वसूली पर है, सुविधाओं को बेहतर बनाने पर नहीं। अब, NHAI अपना संयम खोता दिख रहा है। इस समय, पूरा ध्यान लाइटों की मरम्मत पर है, क्योंकि कोहरा कभी भी शुरू हो सकता है।

    कोहरे के दौरान काम न करने से दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। इसे देखते हुए, NHAI ने ठेकेदार को पहले लाइटों की मरम्मत करने का निर्देश दिया है। सभी लाइटें 15 दिनों के भीतर चालू हालत में होनी चाहिए। मुख्य सड़क पर या प्रवेश या निकास बिंदुओं के पास गड्ढों को भरने पर ज़ोर दिया गया है।

    अवैध कटों को बंद करने के लिए पुलिस की मदद ली जाएगी

    एक्सप्रेसवे के गुरुग्राम सेक्शन में 30 से ज़्यादा अवैध कट हैं। इन कटों से दुर्घटनाओं का खतरा भी लगातार बना रहता है। कटों को बंद करने के अलावा, NHAI आगे और कटों को रोकने के लिए गुरुग्राम पुलिस की मदद भी लेगा।

    एनएचएआई के एक अधिकारी का कहना है कि जब तक स्थानीय पुलिस सख्त कार्रवाई नहीं करती, तब तक अवैध कट बंद नहीं होंगे। स्थानीय निवासी अपनी सुविधा के लिए कट बनाते हैं। ऐसे लोगों की पहचान करके उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए।

    लाइटों की मरम्मत के अलावा, गड्ढों की मरम्मत का काम भी शुरू होना चाहिए। गड्ढों की मरम्मत केवल जीआरएपी तक ही सीमित नहीं है। सड़कों पर गड्ढे जान के लिए खतरा पैदा करते हैं। जीआरएपी को बहाने के तौर पर इस्तेमाल करने के बजाय, एनएचएआई को गड्ढे भरने का काम भी शुरू कर देना चाहिए।
    - जेएस सुहाग, पूर्व तकनीकी सलाहकार, एनएचएआई