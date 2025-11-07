दुनिया भर में Metro Projects पर काम करेगा भारत, अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस में हुईं तीन बड़ी घोषणाएं

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। तीन दिवसीय अर्बन मोबिलिटी इंडिया (UMI) काॅन्फ्रेंस शुक्रवार से साइबर सिटी में शुरू हो गई। इसका शुभारंभ केंद्रीय आवासन, शहरी विकास एवं ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने किया। इसमें पहले दिन तीन बड़ी घोषणाएं की गईं। केंद्र सरकार जल्द ही दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल लिमिटेड (DMIL) बनाएगी। यह कंपनी अपने देश के अलावा अन्य देशों के लिए मेट्रो के विस्तारीकरण की दिशा में काम करेगी। स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम विकसित किया जाएगा।

मेट्रो सेवा में गुणवत्तापरक सुधार लाने व नए प्रयोग करने के लिए दिल्ली मेट्रो रेल अकादमी का गठन किया जाएगा। इसके गठन के बाद तेजी से कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर काम होगा। सेंटर ऑफ एक्सिलेंस के साथ यह मेट्रो सेवा को नवाचार पद्धति से नई दिशा प्रदान करेगा।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कई बड़े कन्वेंशन सेंटर हैं। साइबर सिटी की पूरी दुनिया में पहचान बन चुकी है। ऐसे में इस शहर में भी कन्वेंशन सेंटर की जरूरत है। जमीन उपलब्ध होते ही कन्वेंशन सेंटर बनाने के ऊपर काम होगा।

सेक्टर-83 स्थित होटल हयात रिजेंसी के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अर्बन मोबिलिटी के ऊपर देश में तेजी से काम चल रहा है। ट्रांसपोर्ट नेटवर्किंग को जोड़ते हुए देश मेक इन इंडिया के सिद्धांत के साथ 2047 को विकसित राष्ट्र के रूप में पहचान दिलाने में अग्रणी रहेगा।

शहरी क्षेत्र में यातायात पर सरकार का पूरा फोकस है। देश आज मेट्रो सेवा प्रदान करने में दुनिया में तीसरे स्थान पर है। आने वाले करीब तीन साल में हम अमेरिका को पीछे छोड़कर दूसरे स्थान पर पहुंच जाएंगे। केवल चीन आगे रह जाएगा।

नई तकनीक के साथ जनसुविधाएं प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार कार्य कर रही है। केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास राज्यमंत्री तोखन साहू ने कहा कि यह सम्मेलन हमारी सांस्कृतिक विरासत और विकास का संकल्प दोनों को एक साथ जोड़ता है।

देश आज इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के एक परिवर्तनकारी युग से गुजर रहा है। शहरी परिवहन केवल आवागमन का माध्यम नहीं, बल्कि आर्थिक विकास, पर्यावरणीय संतुलन और सामाजिक समानता का सशक्त साधन बन चुका है। इस वर्ष का सम्मेलन शहरी विकास और परिवहन का आपसी संबंध जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण और सामयिक विषय पर केंद्रित है। गतिशील और समावेशी परिवहन प्रणाली ही नागरिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आवश्यक सेवाओं तक आसान पहुंच प्रदान करती है।

केंद्र सरकार का उद्देश्य ऐसा परिवहन तंत्र बनाना है जो समावेशी, पर्यावरण के अनुकूल और सभी वर्गों की आवश्यकताओं के अनुरूप हो। हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव डाॅ. राजा शेखर वुंडरू ने कहा कि हरियाणा राज्य शहरी गतिशीलता (अर्बन मोबिलिटी) के क्षेत्र में प्रगति का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है।

गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड के प्रबंध निदेशक डाॅ. चंद्रशेखर खरे ने भी अपने विचार रखे। इससे पहले केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने होटल परिसर में लगी शहरी विकास और गतिशीलता को दर्शाती विकासात्मक प्रदर्शनी का अवलोकन किया। मनोहर लाल ने किया तीन महत्वपूर्ण पुस्तकों का विमोचन केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कार्यक्रम की शुरुआत वंदे मातरम् राष्ट्रीय गीत के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में उपस्थित जनसमूह के साथ सामूहिक गायन कर की। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम् केवल एक गीत नहीं बल्कि भारत की स्वतंत्रता आंदोलन की आत्मा रहा है।

उद्घाटन सत्र के दौरान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने तीन महत्वपूर्ण पुस्तकों का विमोचन किया। जिनमें गाइडलाइंस फार इश्यूइंग म्युनिसिपल ग्रीन बाॅन्ड इन इंडिया, द ग्रीन अर्बन मोबिलिटी पार्टनरशिप न्यूजलेटर के एडिशन 5 एवं गाइडेंस डाॅक्युमेंट आन बिल्डिंग रिसाइलेंट ई- बस इकोसिस्टम पुस्तक शामिल थी।