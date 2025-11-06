हरियाणा: टेस्ला को कार बनाने के लिए प्लांट लगाने का न्योता, देश का पहला एकीकृत सेंटर 27 को गुरुग्राम में शुरू

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विश्वप्रसिद्ध इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी टेस्ला को हरियाणा में विनिर्माण प्लांट स्थापित करने का न्योता दिया है। भारत का पहला एकीकृत टेस्ला सेंटर 27 नवंबर को गुरुग्राम में शुरू होगा। इस सेंटर में एक ही परिसर में एक्सपीरियंस सेंटर, डिलीवरी सेंटर, सर्विस सेंटर, आफिस स्पेस और सुपरचार्जिंग स्टेशन की सुविधा मिलेगी।

टेस्ला की वरिष्ठ निदेशक इसाबेल फैन और अन्य प्रतिनिधियों के साथ बृहस्पतिवार को बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने और औद्योगिक निवेश आकर्षित करने के लिए हर संभव सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है।

इलेक्ट्रिक व्हीकल पालिसी की प्रति भेंट करते हुए बताया कि हरियाणा इस क्षेत्र में अग्रणी बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। यदि टेस्ला हरियाणा में अपना विनिर्माण प्लांट स्थापित करती है तो इससे कंपनी की बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

साथ ही भारतीय उपभोक्ताओं को टेस्ला की इलेक्ट्रिक कारें अधिक किफायती दरों पर उपलब्ध हो सकेंगी। हरियाणा की इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति निवेशकों को आकर्षक प्रोत्साहन, सुदृढ़ बुनियादी ढांचा और उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल प्रदान करती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हरियाणा निवेश और नवाचार के लिए आदर्श गंतव्य बन चुका है।