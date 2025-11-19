Delhi Blast: फरीदाबाद में एक मस्जिद के इमाम, उसके बेटे और मदरसा संचालक को पुलिस ने उठाया; उमर से कनेक्शन का है शक

डिजिटल डेस्क, गुरुग्राम। दिल्ली में 10 नवंबर को लाल किले के पास हुए बम धमाके में गिरफ्तारियों और धरपकड़ का सिलसिला चल रहा है। इसी कड़ी में बुधवार की शाम को सोहना के रायपुर की मस्जिद के इमाम, उसके बेटे और मदरसा संचालक को फरीदाबाद पुलिस ने हिरासत में लिया है। जांच एजेंसियों को शक है कि आतंकी उमर ने नूंह के ठिकाने से पहले मस्जिद में पनाह तो नहीं ली थी। ऐसे ही कुछ और सवालों का जवाब जानने के लिए पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया है।

दिल्ली धमाके की जांच अब नूंह के मुहाने पर बसे सोहना शहर के अंतिम छोर के गांव रायपुर तक पहुंच गई है। सूत्रों से पता चला है कि नूंह में किराये से रहने के दौरान आतंकी डा. उमर नबी रायपुर की मस्जिद में भी आया था। इस मामले में आगे की जांच और पूछताछ के लिए अब रायपुर गांव में स्थित मस्जिद के इमाम, उसके बेटे और मदरसा संचालक को फरीदाबाद पुलिस ने बुधवार शाम को हिरासत में लिया और अपने साथ लेकर चली गई।

यह मस्जिद गुरुग्राम अलवर मुख्य रोड पर स्थित है। फरीदाबाद पुलिस को दिल्ली धमाके के मामले में कइयों की गिरफ्तारी और जांच के बाद पता चला कि दिल्ली में आत्मघाती हमला करने वाला आतंकी उमर रायपुर की मस्जिद में आया था। इसको लेकर सोहना की रायपुर मस्जिद के इमाम तैयब, उसके बेटे फरान और मदरसा के उर्दू शिक्षक रशीद को हिरासत में लिया है।

सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियां इनसे यह पूछताछ कर सकती हैं कि उमर कितनी बार आया, उसकी क्या-क्या गतिविधियां रहीं। क्या-क्या बातचीत की। कहीं उसने यहां पर रहने वाले लोगों को तो आतंक के प्रति नहीं उकसाया। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। संलिप्तता मिलने पर गिरफ्तारी भी की जा सकती है। यह भी पूछा जाएगा कि क्या उन्हें उमर के बारे में पता था या नहीं। पता चला है कि आतंकी उमर रायपुर मस्जिद में रुका था।

मस्जिद के इमाम, उसके बेटे और उर्दू शिक्षक को हिरासत में लेने की खबर मिलते ही रायपुर में हड़कंप मच गया था। लोगों ने स्थानीय पुलिस से संपर्क साधा तो पता चला कि फरीदाबाद पुलिस पूछताछ के लिए तीनों को अपने साथ ले गई है। लोगों ने बताया कि बुधवार शाम एक गाड़ी में कुछ लोग आए और तीनों को गाड़ी में बिठाकर ले गए।