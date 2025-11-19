अल फलाह के फरार डॉक्टर की पत्नी-बेटी हिरासत में, फोन जब्त कर खंगाला जा रहा रिकॉर्ड

दीपक पांडेय, जागरण, फरीदाबाद। देश विरोधी गतिविधियों का केंद्र बनी अल फलाह यूनिवर्सिटी से फरार डॉ. निसार की पत्नी और बेटी को जांच एजेंसियों ने हाउस अरेस्ट कर लिया। सूत्रों के अनुसार, दोनों को यूनिवर्सिटी में ही हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। इसके साथ ही एमबीबीएस कर रहे 10 छात्रों के फोन भी जब्त कर लिए। उनके फोन का भी रिकार्ड खंगाला जा रहा है। डॉ. निसार यूनिवर्सिटी में मेडिसिन विभाग का प्रोफेसर है। वह डॉ. मुजम्मिल, डॉ. शाहीन और डॉ. उमर के संपर्क में था।

महिला रोग विशेषज्ञ है निसार की पत्नी डॉ. निसार की पत्नी सुरैया अस्पताल में महिला रोग विशेषज्ञ है, वहीं बेटी निबिया एमबीबीएस में दूसरे वर्ष की छात्रा है। डा. निसार इससे पहले श्रीनगर में मेडिकल कालेज में नियुक्त था, पर 2023 में जम्मू-कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने के आरोप में उसे बर्खास्त करने के आदेश दिए थे। वहां से बर्खास्त होने के बाद भी उसे अल फलाह यूनिवर्सिटी में आसानी से नियुक्ति मिल गई।

यूनिवर्सिटी प्रबंधन की ओर से उसका पिछला बैकग्राउंड भी चेक नहीं किया गया। डॉ. निसार के साथ-साथ पत्नी सुरैया को भी नियुक्ति मिल गई और बेटी भी यहीं से डाक्टरी की पढ़ाई कर रही है। अब जब से डॉ. मुजम्मिल पकड़ा गया है, सूत्रों के अनुसार उसके बाद से डा. निसार गायब है। उसका फोन भी बंद बताया जा रहा है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि मंगलवार को यूनिवर्सिटी के अंदर जांच करने पहुंची सुरक्षा एजेंसियों ने डॉ. निसार की पत्नी और उसकी बेटी का मोबाइल भी जब्त कर लिया। दोनों का रिकॉर्ड खंगाला जा रहा हैं।

सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसियां तलाश रही हैं कि दोनों ने पिछले दिनों किन-किन लोगों से बातचीत की। वार्ड ब्वाय को भी हिरासत में लेकर की पूछताछ पुलिस ने मेडिकल विंग में काम करने वाले एक वार्ड ब्वाय से भी पूछताछ की।