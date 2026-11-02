छठ पूजा की तैयारियां: घाटों पर मरम्मत और सफाई शुरू, घर जाने के लिए उठी स्पेशल ट्रेन की मांग

महावीर यादव, बादशाहपुर। आस्था, संस्कृति और सामाजिक एकता का महापर्व छठ पूजा को लेकर शहर में तैयारियां शुरू हो गई हैं। पूर्वांचल और बिहार मूल के लोगों के इस प्रमुख पर्व को लेकर विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों ने घाटों को तैयार करना शुरू कर दिया है।

शहर में कई स्थानों पर स्थायी छठ घाट बनाए गए हैं, जबकि कुछ जगहों पर अस्थायी घाट तैयार कर सामूहिक रूप से सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाएगा। रेयान एनक्लेव में छठ पूजा समिति रेयान एनक्लेव में छठ पूजा समिति की ओर से पक्के छठ घाट का निर्माण कराया गया है। समिति के उपाध्यक्ष डीके सिंह ने बताया कि घाट पर टाइल्स लगाने सहित अन्य कार्य शुरू कर दिए गए हैं। जल्द ही घाट तैयार हो जाएगा।

भूमिजा मैथिली मंच की ओर से मारुति कुंज स्थित विद्यापति भवन परिसर में छठ पूजा का आयोजन किया जाएगा। मंच की ओर से विद्यापति भवन का निर्माण कराया जा रहा है। इसी निर्माण स्थल पर तीसरी बार छठ पूजा का आयोजन होगा।

प्रमुख रूप से बनाए जा रहे छठ घाट शहर में लेबर चौक सेक्टर-पांच, न्यू पालम विहार, शक्ति पार्क, सूरत नगर फेज-दो, कादीपुर सामुदायिक भवन सेक्टर-10, सरस्वती एन्क्लेव, बसई तालाब, चकरपुर गांव, शीतला माता मंदिर परिसर, ओम विहार, राजेंद्र पार्क, कन्हई गांव, देवीलाल कालोनी और सेक्टर-15 पार्ट-दो में प्रमुख रूप से छठ घाट बनाए जाते हैं।

इन स्थानों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु एकत्र होकर विधि-विधान से पूजा करते हैं। इसके अलावा शहर के विभिन्न आवासीय क्षेत्रों में भी अस्थायी घाट बनाकर छठ पूजा की जाती है। छठ पर विशेष ट्रेनें चलाने की मांग छठ पूजा को लेकर गुरुग्राम में रहने वाले पूर्वांचल समाज के लोगों की घर वापसी की परेशानी को देखते हुए भाजपा पूर्वांचल प्रकोष्ठ के जिला संयोजक राघवेंद्र सिंह ने विशेष ट्रेनें चलाने की मांग उठाई है।

उन्होंने कहा कि गुरुग्राम में पूर्वांचल, बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड के करीब छह लाख लोग रहते हैं। त्योहार पर ट्रेनों में भारी भीड़ है, जबकि हवाई टिकट के दाम 40 हजार रुपये तक पहुंच गए हैं। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार से गुरुग्राम रेलवे स्टेशन से बिहार, यूपी और झारखंड के प्रमुख शहरों के लिए सीधी स्पेशल ट्रेनें चलाने की मांग की है।