बिहार के कोसी क्षेत्र में छठ पूजा की तैयारियां तेज, तमिलनाडु के नारियल सजेगी पूजा की डलिया

संवाद सूत्र, सिमरीबख्तियारपुर (सहरसा)। लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर सिमरी बख्तियारपुर सहित आसपास के इलाकों में तैयारियां तेज हो गई हैं। इस चार दिवसीय महापर्व को लेकर बाजारों की धीरे-धीरे रौनक बढ़ने लगी है।

छठ पूजा में इस्तेमाल होने वाली पूजन सामग्री और फल-फूल की मांग को देखते हुए दुकानदार भी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। इस बार महापर्व में तमिलनाडु से मंगाए जाने वाले नारियल की खास चर्चा।

दक्षिण भारत से आने वाले नारियल से ही सिमरी बख्तियारपुर, बलवाहाट, सलखुआ, बनमा ईटहरी सहित आसपास के क्षेत्रों में बड़ी संख्या में छठव्रती भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित करेंगी।

छठ पूजा में नारियल का विशेष धार्मिक महत्व है। इसे पवित्र फल के रूप में पूजा की डलिया में प्रमुखता से स्थान दिया जाता है। व्रती सूप और डाला में नारियल, केला, ईख, सेब, संतरा, अदरक, हल्दी, मूली सहित विभिन्न प्रकार के फल और पूजन सामग्री सजाकर भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं।