Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    केएमपी पर गाय को बचाने के चक्कर में कार अनियंत्रित होकर पलटी, बच्ची की मौत; मां और मौसी घायल

    By Vinay Trivedi Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 08:54 PM (IST)

    गुरुग्राम के कुंडली-मानेसर-पलवल एक्सप्रेसवे पर गाय को बचाने की कोशिश में एक कार पलट गई। इस हादसे में एक बच्ची की मौत हो गई, जबकि उसकी मां और मौसी गंभीर रूप से घायल हो गईं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। घायलों को राहगीरों ने अस्पताल में भर्ती कराया।

    prefferd source google
    Hero Image
    Gurdaspur Car accident death

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। बिलासपुर थाना क्षेत्र में बुधवार दोपहर केएमपी पर टोल प्लाजा के पास अचानक सामने आई गाय को बचाने के चक्कर में तेज रफ्तार क्रेटा गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में कार सवार चार साल की बच्ची की मौत हो गई जबकि कार चला रही उसकी मां और बच्ची की मौसी घायल हैं। दोनों का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है।बिलासपुर थाना पुलिस ने गुरुवार को शव को पोस्टमार्टम के बाद स्वजन को सौंप दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    थाना पुलिस के मुताबिक, मूलत: भिवानी जिले के तोशाम की रहने वाली मंजू पलवल जिले के एडीजे की स्टेनो हैं। वह बुधवार दोपहर अपनी चार वर्षीय बेटी मनमीन और बहन के साथ तोशाम से क्रेटा गाड़ी से पलवल जा रही थीं। गाड़ी मंजू ही चला रही थीं।

    रास्ते में पचगांव टोल प्लाजा के पास केएमपी पर अचानक उनकी गाड़ी के सामने गाय आ गई। उन्होंने ब्रेक लगाई और गाड़ी को मोड़ा तो वह अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में मंजू, उनकी बेटी और बहन घायल हो गईं।

    सभी को आस-पास के लोगों ने निजी अस्पताल में भर्ती कराया। यहां शाम को इलाज के दौरान बच्ची की मौत हो गई। वहीं दोनों का इलाज चल रहा है।

    यह भी पढ़ें- गुरुग्राम-मानेसर में सांस की बीमारी बन रही हवा! AQI 367 तक पहुंचा, डॉक्टरों ने दी बाहर न निकलने की चेतावनी