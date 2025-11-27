केएमपी पर गाय को बचाने के चक्कर में कार अनियंत्रित होकर पलटी, बच्ची की मौत; मां और मौसी घायल

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। बिलासपुर थाना क्षेत्र में बुधवार दोपहर केएमपी पर टोल प्लाजा के पास अचानक सामने आई गाय को बचाने के चक्कर में तेज रफ्तार क्रेटा गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में कार सवार चार साल की बच्ची की मौत हो गई जबकि कार चला रही उसकी मां और बच्ची की मौसी घायल हैं। दोनों का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है।बिलासपुर थाना पुलिस ने गुरुवार को शव को पोस्टमार्टम के बाद स्वजन को सौंप दिया।

थाना पुलिस के मुताबिक, मूलत: भिवानी जिले के तोशाम की रहने वाली मंजू पलवल जिले के एडीजे की स्टेनो हैं। वह बुधवार दोपहर अपनी चार वर्षीय बेटी मनमीन और बहन के साथ तोशाम से क्रेटा गाड़ी से पलवल जा रही थीं। गाड़ी मंजू ही चला रही थीं।