अपने दर्द से हारीं, जिंदगी से ज्यादा मौत लगी आसान; गुरुग्राम में कैंसर से जूझ रहीं दो महिलाओं ने की आत्महत्या
गुरुग्राम में 12 घंटे के अंदर दो बुजुर्ग महिलाओं ने आत्महत्या कर ली। दोनों कैंसर से जूझ रही थीं। सेक्टर 56 में 62 वर्षीय ज्योति वाधवा ने घर की छत से कूदकर जान दे दी, वे कैंसर की चौथी स्टेज से पीड़ित थीं। वहीं, सेक्टर 43 में 65 वर्षीय अनीता ने भी इसी तरह आत्महत्या की, वे ब्लड कैंसर से पीड़ित थीं और दिल्ली एम्स में उनका इलाज चल रहा था। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम जिले में 12 घंटे के भीतर दो बुजुर्ग महिलाओं ने अपने-अपने घरों की छतों से कूदकर आत्महत्या कर ली। दोनों की उम्र 62 से 65 साल के बीच है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि दोनों ही महिलाएं कैंसर की बीमारी से जूझ रही थीं और इनका इलाज चल रहा था।
बीमारी के कारण घुट-घुट कर जी रहीं दोनों महिलाओं ने अपने लिए मौत चुन ली। दोनों ही घटनाएं अलग-अलग थाना क्षेत्र की है। एक घटना सेक्टर 56 तो दूसरी घटना सेक्टर 43 में हुई।
सेक्टर 56 में मंगलवार सुबह कैंसर बीमारी से जूझ रही 62 वर्षीय बुजुर्ग महिला ने अपने घर की तीसरी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। सुबह छह बजे जिस समय घटना हुई, घर के अन्य सदस्य सो रहे थे। बुजुर्ग महिला की पहचान ज्योति वाधवा के रूप में की गई। पुलिस के अनुसार ज्योति पिछले कई वर्षों से कैंसर की स्टेज-चार से पीड़ित थीं।
इलाज के बावजूद उनकी स्थिति लगातार बिगड़ रही थी, जिसके कारण वे मानसिक रूप से परेशान थीं। परिवार ने बताया कि रात में दवाइयां लेने के बाद भी उन्हें नींद नहीं आती थी। मंगलवार तड़के करीब पौने छह बजे वे बेडरूम से निकलीं और छत पर चली गईं। सुबह छह बजे के आसपास पड़ोसियों ने जोरदार आवाज सुनी तो लोग मौके की तरफ दौड़े।
यहां लहूलुहान स्थिति में महिला नीचे पड़ी थीं। परिवार के लोग उन्हें निजी अस्पताल ले गए। यहां डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सेक्टर-56 थाना प्रभारी इंस्पेक्टर मनोज ने बताया कि प्रथम दृष्टया यह आत्महत्या का मामला लग रहा है।
महिला लंबे समय से कैंसर से पीड़ित थीं और मानसिक तनाव में थीं। कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, लेकिन परिवार ने बताया कि वह काफी परेशान थीं। पुलिस ने घर के अंदर और छत पर लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच की है, महिला अकेले छत पर जाती दिख रही हैं।
वहीं, दूसरी घटना सेक्टर 43 में सोमवार रात साढ़े दस बजे की है। यहां आगरा के सिविल लाइन की रहने वाली 65 वर्षीय अनीता ने सोसायटी की आठवीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। परिवार ने बताया कि अनीता को ब्लड कैंसर था। इलाज कुछ महीनों से दिल्ली के एम्स में चल रहा था।
इसलिए परिवार गुरुग्राम के सेक्टर 43 के सुजान विहार सोसायटी में किराये से रह रहा था। सोमवार रात अचानक अनीता सोसायटी के छत पर चली गईं और यहां से छलांग लगा दी। परिवार ने बताया कि अनीला मानसिक रूप से परेशान थीं।
