गुरुग्राम में एकतरफा प्यार में पागल कैब ड्राइवर बातचीत बंद होने पर भड़का, युवती को घर में घुसकर मारी गोली
गुरुग्राम में एक कैब ड्राइवर ने एकतरफा प्यार में युवती को उसके घर में घुसकर गोली मार दी। युवती ने ड्राइवर से बातचीत बंद कर दी थी, जिससे वह नाराज था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश जारी है। युवती गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। डूडाहेड़ा में एक सिरफिरे युवक ने प्रेम-प्रसंग के चलते घर में घुसकर युवती को गोली मार दी। कंधे में गोली लगने से युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल युवती को जिला नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। आरोपित की पहचान विपिन (31 वर्षीय ) के रूप में की गई है। वह उत्तर प्रदेश के जौनपुर का रहने वाला है और निजी कंपनी में कैब ड्राइवर है। पुलिस ने आरोपित युवक को काबू कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है।
बातचीत न होने पर भड़का
स्थानीय लोगों के मुताबिक, कैब ड्राइवर विपिन और युवती के बीच दोस्ती थी, जो बाद में एकतरफा प्रेम में बदल गई। हाल ही में युवती ने विपिन से बात करनी बंद कर दी, जिससे वह नाराज हो गया।
बृहस्पतिवार सुबह करीब 10 बजे युवती ऑफिस जाने की तैयारी कर रही थी। इसी दौरान घर की सीढ़ियों पर बैठा विपिन आया और युवती से कमरे के अंदर चलने की बात कहने लगा। युवती के इंकार करने पर उसे अवैध पिस्टल से गोली मार दी।
वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर फरार हो गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और उसे जिला नागरिक अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया।
इस मामले में पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि आरोपित विपिन व पीड़ित युवती आपस में दोस्त थे। कुछ दिनों से युवती ने आरोपित से बात करना बंद कर दिया था, जिसके चलते आरोपित ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस आरोपित को काबू करके गहनता से पूछताछ की जा रही है। आगे की कार्रवाई की जा रही है।
सीढ़ियों पर बैठकर कर रहा था इंतजार
घटना की सूचना मिलते ही उद्योग विहार थाना पुलिस सक्रिय हो गई। पुलिस टीम ने कुछ ही देर में आरोपित विपिन को घटनास्थल के पास से गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से देसी पिस्टल भी बरामद कर ली गई।
युवती के मुताबिक, कमरे में कार्ड लगाकर ही एंट्री होती है। वहां रूम में रहने वाले एक युवक के पीछे से चुपके से घर में अंदर घुस आया और सीढ़ियों पर बैठ उसका इंतजार कर रहा था। वह सुबह आफिस के लिए कमरे से निकलकर जूते पहन रही थी। तभी आरोपित वहां आ गया और कमरे में चलने का दबाव बनाने लगा। इंकार करने पर गोली मार दी।
