    उद्योग विहार में कैब चालक की डंडों से पिटाई के बाद मौत, आरोपियों की तलाश में सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस

    By Varun Trivedi Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 05:19 PM (IST)

    गुरुग्राम के उद्योग विहार में एक कैब ड्राइवर को डंडों से बुरी तरह पीटा गया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों को पकड़ने के लिए सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। पुलिस टीम संदिग्धों की तलाश में जुटी है और हत्या के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है।

    प्रतीकात्मक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। शुक्रवार देर रात उद्याेग विहार फेज-4 में कैब चालक के साथ अज्ञात लोगों द्वारा डंडे से बेरहमी से पीटा गया। मारपीट में गंभीर घायल कैब चालक को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। अस्पताल प्रबंधन की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच-पड़ताल की। पुलिस ने स्वजनों को सूचना देने के बाद शव को पोस्टमाॅर्टम के लिए मॉर्चरी में रखवाया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। घटना स्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

    पुलिस ने बताई पूरी कहानी

    जानकारी के मुताबिक मूलरूप से बिहार के खगरिया 25 वर्षीय विकास गुरुग्राम में सहरौल गांव में किराए पर रहकर कैब चलाता था। उसकी मौसी का उद्योग विहार फेज-4 में चाय-पान का खोखा है और पास में रोड किनारे एक झुग्गी भी है। जहां वह अक्सर रात में रुकता था।

    स्थानीय लोगों ने बताया कि शनिवार रात कैब चालक विकास को कुछ लोगों ने डंडे से पीट-पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया और मौके से फरार हो गए। आसपास के लोगों की सूचना पर पहुंची एंबुलेंस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया।

    जहां उपचार के दौरान उसकी सांसें थम गईं। अस्पताल की ओर से पुलिस को मारपीट में घायल युवक की मौत की सूचना दी गई जिसके बाद अस्पताल पहुंची पुलिस टीम ने पूछताछ के बाद शव के कब्जे में लिया।

    उद्योग विहार थाना पुलिस के साथ उच्चाधिकारी घटना स्थल पहुंचे और जांच पड़ताल के बाद आसपास के लोगों से पूछताछ की गई। फारेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए।

    कई साल पहले छोड़ गई पत्नी

    पुलिस के मुताबिक, कैब चालक विकास कैब चलाकर भरण पोषण करता था। जिस खोखे के पास घटना हुई वहां उसे खोखे में अवैध गतिविधियां संचालित होती है। पुलिस खोखा संचालक पर भी कार्रवाई कर चुकी है। कई बार झुग्गी हटवाई गई, लेकिन कुछ बाद फिर से झुग्गी बना ली जाती रही। स्थानीय लोगों के मुताबिक, कैब चालक की पत्नी कई साल पहले उसे छोड़ चली गई थी। उसका भाई झारखंड में काम करता है। यहां वह अकेले रहता था और खोले पर अक्सर आता है और रात में रुकता भी था। घटना के बाद से झुग्गी में ताला लगा हुआ है।

    सीसीटीवी फुटेज से खुलेंगे कई राज

    पुलिस घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। हालांकि घटनास्थल के सामने कंपनी के गेट पर लगा सीसीटीवी सड़क पर सामने की ओर न होने से घटना उसमें कैद नहीं हो सकी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू कर दी है। उद्योग विहार एसएचओ विनोद कुमार ने बताया कि शव को मोर्चरी में रखवाया गया। घटना की जांच की जा रही है। झारखंड में रहने वाले मृतक के भाई को सूचना दी गई है। स्वजनों की शिकायत के बाद स्थित स्पष्ट हो सकेगी। अभी तक घटना का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है।

