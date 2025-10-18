Language
    गुरुग्राम में सनसनीखेज लूट: एयर इंडिया की ट्रेनी क्रू महिलाओं से गेस्ट हाउस में डकैती, लुटेरों ने दी गोली मारने की धमकी

    By Anup Tiwari Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 11:33 AM (IST)

    गुरुग्राम में एक गेस्ट हाउस में एयर इंडिया की ट्रेनी क्रू सदस्यों के साथ डकैती की घटना हुई। हथियारबंद लुटेरों ने महिलाओं को बंधक बनाकर लाखों की नकदी और कीमती सामान लूट लिया। लुटेरों ने गोली मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और लुटेरों की तलाश जारी है।

    Hero Image

    एयर इंडिया की ट्रेनी महिला क्रू के साथ लूट का मामला। Pic- Air India Website

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। साइबर सिटी के सेक्टर-42 स्थित एक गेस्ट हाउस में एयर इंडिया की ट्रेनी महिला क्रू मेंबर्स से बदमाशों ने लूटपाट की। लुटेरों ने उन्हें विरोध करने पर गोली मारने की भी धमकी दी। पुलिस ने शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर ली। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। गेस्ट हाउस और आसपास के लोगों से पूछताछ के अलावा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है।

    गेस्ट हाउस के मालिक रोहित सैनी में शिकायत में पुलिस को बताया कि सेक्टर-42 स्थित विंटेज गेस्ट हाउस में शुक्रवार की भोर पहर लुटेरे घुस गए। लुटेरों ने ठहरे गेस्ट हाउस में एयर इंडिया की ट्रेनी महिला क्रू मेंबर्स को शोर मचाने पर जान से मारने की धमकी दी।

    इस दौरान लुटेरों ने तीन महिला क्रू मेम्बर्स के पर्स, घड़ी समेत अन्य कीमती सामान लूटकर फरार हो गए। इस मामले में सुशांत लोक थाने में सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।

    एयर इंडिया ने घटना को बताया दुर्भाग्यपूर्ण

    इस घटना का एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर शेयर किया है। जिसमें घटना के बाद सामान बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है। दैनिक जागरण वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। एयर इंडिया ने घटना पर आधिकारिक बयान जारी करते हुए घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है।

    अपने बयान में एयर इंडिया ने यह भी बताया कि ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान गेस्ट हाउस में कुछ क्रू मेंबर्स ठहरे हुए थे, जिन्हें एहतियात के तौर पर दूसरे होटल में शिफ्ट कर दिया गया है।