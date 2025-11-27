Language
    अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं! मानेसर में निगम का बुलडोजर गरजा, 2 एकड़ में बनी अवैध कॉलोनी जमींदोज

    By Aditya Raj Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 06:17 PM (IST)

    मानेसर नगर निगम ने शिकोहपुर गांव में दो एकड़ में फैली अवैध कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया। कुकरौला गांव में भी अवैध निर्माण तोड़ा गया। कमिश्नर आयुष सिन्हा ने कहा कि अवैध कब्जे बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और एनफोर्समेंट टीम को निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि पुलिस की मदद से कार्रवाई की गई और भविष्य में भी निगरानी जारी रहेगी।

    मानेसर नगर निगम ने शिकोहपुर गांव में दो एकड़ में फैली अवैध कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया। जागरण

    जागरण संवाददाता, मानेसर। मानेसर नगर निगम की एनफोर्समेंट विंग ने गुरुवार को सरकारी जमीन पर अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई की। यह कार्रवाई सेक्टर 83 के गांव शिकोहपुर में दो एकड़ प्राइवेट जमीन पर बनी एक अवैध कॉलोनी के खिलाफ की गई। गांव कुकरौला में दो कनाल जमीन पर बने एक घर को गिरा दिया गया। कुछ असामाजिक तत्वों ने बिना इजाजत सरकारी जमीन पर कब्जा करके घर बना लिए थे।

    निगम टीम ने सेक्टर 83 में स्फेर मॉल के पास करीब दो एकड़ प्राइवेट जमीन पर बनी एक अवैध कॉलोनी के खिलाफ भी कार्रवाई की। यह कॉलोनी अवैध रूप से बसाई गई थी। कमिश्नर आयुष सिन्हा ने कहा कि नगर निगम एरिया में सरकारी जमीन पर अवैध इमारतें और कब्जे किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि निगम की एनफोर्समेंट टीम को अवैध गतिविधियों को रोकने और समय-समय पर निगरानी करने के लिए जरूरी कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है।

    ड्यूटी मजिस्ट्रेट (DTP) राजेंद्र टी. शर्मा ने कहा कि इन कब्जों को हटाने में मानेसर और खेड़की दौला थाने की पुलिस फोर्स की मदद ली गई। भविष्य में इस तरह के अवैध कंस्ट्रक्शन को रोकने के लिए निगम की एनफोर्समेंट विंग, जिसमें SDO विपिन बूरा और JE गौरव यादव शामिल हैं, लगातार इलाके की मॉनिटरिंग कर रही है।