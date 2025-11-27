अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं! मानेसर में निगम का बुलडोजर गरजा, 2 एकड़ में बनी अवैध कॉलोनी जमींदोज

जागरण संवाददाता, मानेसर। मानेसर नगर निगम की एनफोर्समेंट विंग ने गुरुवार को सरकारी जमीन पर अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई की। यह कार्रवाई सेक्टर 83 के गांव शिकोहपुर में दो एकड़ प्राइवेट जमीन पर बनी एक अवैध कॉलोनी के खिलाफ की गई। गांव कुकरौला में दो कनाल जमीन पर बने एक घर को गिरा दिया गया। कुछ असामाजिक तत्वों ने बिना इजाजत सरकारी जमीन पर कब्जा करके घर बना लिए थे।

निगम टीम ने सेक्टर 83 में स्फेर मॉल के पास करीब दो एकड़ प्राइवेट जमीन पर बनी एक अवैध कॉलोनी के खिलाफ भी कार्रवाई की। यह कॉलोनी अवैध रूप से बसाई गई थी। कमिश्नर आयुष सिन्हा ने कहा कि नगर निगम एरिया में सरकारी जमीन पर अवैध इमारतें और कब्जे किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि निगम की एनफोर्समेंट टीम को अवैध गतिविधियों को रोकने और समय-समय पर निगरानी करने के लिए जरूरी कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है।