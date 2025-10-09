Bulldozer Action: गुरुग्राम में झुग्गियों पर जमकर गरजा बुलडोजर, DTP के एक्शन से मचा हड़कंप

संवाद सहयोगी, नया गुरुग्राम। ओल्ड दिल्ली रोड के किनारे सेक्टर-12ए मार्केट के साथ बनी झुग्गियों पर एचएसवीपी (हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण) ने बुलडोजर चलाया। लगभग 172 झुग्गियां तोड़ दी गईं। विरोध करने पर लोगों को हिरासत में लेकर बाद में छोड़ दिया गया। विरोध करने के लिए कांग्रेस नेता व कार्यकर्ता भी पहुंचे लेकिन भारी पुलिस बल की वजह से कार्रवाई में बाधा नहीं आई।

ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रूप में मौके पर मौजूद रहे तोड़फोड़ को लेकर नियुक्त नोडल अधिकारी डीटीपी आरएस बाठ ने कहा कि किसी भी हाल में अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोबारा झुग्गियां बनाने का प्रयास कोई न करे। मार्केट के साथ लगती एचएसवीपी की जमीन पर पिछले कई सालों से झुग्गियां बनी हुई हैं। कुछ साल पहले 84 झुग्गी वालों को आशियाना स्कीम के तहत फ्लैट देने का आश्वासन दिया था।

इतनी झुग्गियों को छोड़कर बाकी को ध्वस्त किया जाना है। इस बारे में कई बार एचएसवीपी ने प्रयास किया लेकिन विरोध की वजह से कार्रवाई सफल नहीं हुई। इस बार पूरी तैयारी के साथ कार्रवाई शुरू की गई। पहले 500 से अधिक पुलिसकर्मी को मौके पर तैनात किया गया। इसके बाद संपदा अधिकारी-एक राकेश सैनी के नेतृत्व में एचएसवीपी का तोड़फोड़ दस्ता सुबह 11 बजे मौके पर पहुंचा।

ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रूप में नोडल अधिकारी आरएस बाठ पहुंचे। कार्रवाई के दौरान भूमि पर बनी 84 झुग्गियों को नहीं तोड़ा गया। छह झुग्गी वालों का सिविल कोर्ट से स्टे चल रहा है, जिसमें से 4 आशियाना स्कीम के पात्र हैं। बाकी झुग्गियाें के ऊपर बुलडोजर चलाया गया। तोड़फोड़ के दौरान पुलिस का नेतृत्व सेक्टर 14 के थाना प्रभारी चंद्रभान ने किया।

एचएसवीपी की इन्फोर्समेंट टीम की तरफ से आनंद प्रकाश जेई, गुरदीप पटवारी, अजीत शेहरावत, संजीव यादव, वीरेंद्र, बलविंदर मौजूद रहे। मानव आवाज संस्था के संस्थापक अभय जैन का कहना है कि एचएसवीपी ने झुग्गीवालों के साथ अन्याय किया है। कोर्ट को बताया गया है कि फ्लैट आवंटित कर दिए गए हैं, जबकि ऐसा नहीं हुआ है। सेक्टर-47 में 1088 फ्लैट 15 साल से तैयार हैं लेकिन किसी को नहीं दिए गए। देखरेख के अभाव में वे खंडहर बन चुके हैं।