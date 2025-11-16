बिहार फतह के बाद अब बंगाल की बारी, कमल खिलाने के लिए BJP नेताओं को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी
बिहार चुनाव में मिली सफलता के बाद, भाजपा अब बंगाल चुनाव पर ध्यान केंद्रित कर रही है। बिहार में अच्छा प्रदर्शन करने वाले मंत्री राव नरबीर सिंह और विधायक मुकेश शर्मा को बंगाल में भी जिम्मेदारी दी जा सकती है। उन्हें चुनाव प्रचार को मजबूत करने और पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने का काम सौंपा जा सकता है। बिहार में मिली जीत को सुशासन और प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता का परिणाम बताया जा रहा है।
आदित्य राज, गुरुग्राम। बिहार की चुनावी परीक्षा में बादशाहपुर से विधायक व प्रदेश सरकार में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह के साथ ही गुड़गांव से विधायक मुकेश शर्मा पास हो गए। राव नरबीर सिंह के पास झंझारपुर एवं राजनगर जबकि मुकेश शर्मा के पास बक्सर सीट पर कमल खिलाने की जिम्मेदारी थी। तीनों सीट पर दोनों कमल खिलाने में कामयाब हो गए। इसे देखते हुए अब दोनों को बंगाल के रण में भी भेजने की चर्चा शुरू हो गई है।
अगले महीने बंगाल चुनाव को लेकर जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। बंगाल चुनाव में भाजपा अपने प्रचारकों को चुनाव की घोषणा होने से पहले ही उतारेगी। बिहार में चुनाव की घोषणा होने के बाद सभी प्रचारकों को उतारा गया था। चुनाव की घोषणा होने से पहले केवल स्टार प्रचारक ही मैदान में माहौल बनाने के लिए उतरे थे।
भाजपा बिहार चुनाव से काफी चुनौतीपूर्ण बंगाल चुनाव को मान रही है। इसे देखते हुए जिन नेताओं की जिम्मेदारी बिहार में प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार को धार देने में लगाई गई थी, उनकी ड्यूटी प्रत्याशियों की घोषणा से पहले ही लगाई जाएगी ताकि पार्टी के पक्ष में बेहतर माहौल तैयार हो सके।
इस बार भाजपा ने बिहार फतह करने के लिए विधायकों को एक-एक एवं मंत्रियों को एक से दो सीटों की जिम्मेदारी दी थी। उनका काम प्रत्याशी के चुनाव प्रचार अभियान को धार देने के साथ ही जो लोग रूठे हैं, उनकाे मनाना था। यही नहीं जिस इलाके में पार्टी पिछले चुनाव में कमजोर थी, उस इलाके में जाकर लाेगों से संपर्क करना था।
इसी रणनीति के तहत विधायक मुकेश शर्मा को बक्सर सीट की जिम्मेदारी दी गई थी। यह सीट कांग्रेस के पास थी। इस सीट पर भाजपा प्रत्याशी आनंद मिश्रा ने 25 हजार से अधिक मतों से जीत हासिल की। राव नरबीर सिंह को झंझारपुर से बिहार सरकार में उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा और राजनगर से सुजीत कुमार के चुनाव प्रचार को धार देने की जिम्मेदारी दी गई थी।
दोनों ही सीट पर भारी मतों से प्रत्याशियों ने जीत हासिल की। मंत्री राव नरबीर सिंह एवं विधायक मुकेश शर्मा का कहना है कि वे भाजपा के सिपाही हैं। बिहार में जिम्मेदारी लगाई गई, पूरी ईमानदारी से काम किया। जहां भी जिम्मेदारी लगाई जाएगी, वहां ईमानदारी से काम करेंगे। बिहार की जीत सुशासन की जीत है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की लोकप्रियता बिहार में सिर चढ़कर बोल रही है।
मिठाई खिलाकर मनाया जीत का जश्न
भाजपा पूर्वांचल प्रकोष्ठ के पूर्व संयोजक विपिन जायसवाल के नेतृत्व में विधायक मुकेश शर्मा के कार्यालय पर जीत का जश्न मनाया गया। सभी ने विधायक मुकेश शर्मा को मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी। इस मौके पर पाटलिपुत्र सांस्कृतिक चेतना समिति के अध्यक्ष श्रीप्रकाश राय, महासचिव संत कुमार, सचिव शैलेंद्र कुमार, सहसचिव अनुपम झा, सत्येंद्र पटेल, जनसेवा एवं सांस्कृतिक मंच के अध्यक्ष रणधीर राय, संरक्षक संदीप सिंह, रविकांत, मिथिलांचल जन सेवा समिति के महासचिव विश्व विजय झा, कोषाध्यक्ष सतनारायण शर्मा, अशर्फी लाल गुप्ता, शिव कुमार, बेचन मुखिया, अमित राय, दुलार चंद्र, पिंटू गुप्ता, अशोक कुशवाहा, रविंद्र कुमार यादव, गोपाल साह, संजीव साह, राधेश्याम साह, धीरज कुमार आदि मौजूद रहे।
