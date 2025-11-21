Language
    बैंक अधिकारी की सूझबूझ से डिजिटल अरेस्ट का खेल नाकाम, गुरुग्राम में बुजुर्ग से ट्रांसफर कराए 64 लाख बचाए

    By Varun Trivedi Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 08:25 PM (IST)

    गुरुग्राम में एक बैंक अधिकारी की सतर्कता से एक बुजुर्ग साइबर ठगी का शिकार होने से बच गए। ठगों ने डिजिटल अरेस्ट का नाटक करके बुजुर्ग से 64 लाख रुपये ट्रांसफर करवा लिए थे। बैंक अधिकारी ने संदेह होने पर ट्रांजेक्शन को होल्ड किया और पुलिस को सूचित किया। पुलिस आयुक्त ने बैंक अधिकारी को सम्मानित किया है।

    पुलिस आयुक्त ने बैंक अधिकारी को 20 हजार रुपये का इनाम व प्रशंसा पत्र देकर किया सम्मानित

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। साइबर सिटी में रहने वाले बुजुर्ग एक बैंक अधिकारी की सूझबूझ से डिजिटल अरेस्ट की शिकार होने से बच गई। बुजुर्ग को काॅल करके साइबर ठगों ने अपराधिक मामले में संलिप्त होने का भय दिखाते हुए डिजिटल अरेस्ट करके 64 लाख रुपये की राशि ट्रांसफर करा ली थी।

    संदेह होने पर बैंक अधिकारी ने पीड़ित के खाते के ट्रांजेक्शन को होल्ड करा दिया। इसके बाद पीड़ित व उनकी पत्नी का खाता फ्रीज कर दिया। शुक्रवार को पुलिस आयुक्त विकास अरोड़ा ने एक्सिस बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर को 20 हजार रुपये का इनाम व प्रशंसा-पत्र देकर सम्मानित किया है।

    बीती 18 नवंबर को पीड़ित ने पुलिस थाना साइबर अपराध पूर्व को शिकायत देकर बताया कि उनके पास एक अज्ञात नंबर से काॅल आया। काॅलर ने खुद को मुंबई पुलिस का अफसर बताया।

    बाद में सीबीआई व मुंबई पुलिस के बड़े अफसर बताने वाले अन्य लोगों से संपर्क करवाया, जिन्होंने पीड़ित के मोबाइल नंबर व आधार कार्ड गैरकानूनी कार्य में प्रयोग होना बताकर मुकदमा दर्ज होने का भय दिखाया। इसे डिजिटल अरेस्ट करके इससे रुपये ट्रांसफर करवा लिए। इस शिकायत पर पुलिस थाना साइबर अपराध पूर्व में अभियोग अंकित किया गया।

    पुलिस टीम की जांच में सामने आया कि साइबर ठगों ने पीड़ित को डरा धमकाकर से अपने पांच करोड़ 90 लाख रुपये के म्युचुअल फंड रिडीम करा लिए। यह राशि तीन दिन के अंदर बैंक खाते में खाते में ट्रांसफर होनी थी। इसके बाद 11 नवंबर को 20 लाख रुपये एसबीआई शाखा गोलमुरी जमशेदपुर, झारखंड में और अगले दिन 44 लाख रुपये एक्सिस बैंक बांद्रा, मुंबई शाखा में समेत कुल 64 लाख रुपये ट्रांसफर हुए।

    पीड़ित का बैंक खाता एक्सिस बैंक शाखा गैलेरिया मार्केट में था, इस बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर मीत साबरवाल ने बैंक ट्रांजेक्शन पर संदेह हुआ। जिसके बाद उन्होंने सूझबूझ दिखाते हुए उपरोक्त ट्रांजेक्शंस को 13 नवंबर को होल्ड किया गया और शिकायतकर्ता व उसकी पत्नी के बैंक खाते को फ्रीज किया। इसके बाद बैंक अधिकारी ने पीड़ित से संपर्क किया और साइबर पुलिस को शिकायत देने के लिए तैयार किया।

    फ्रीज बैंक खाते खोलने का दबाव बना रहे ठग

    पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पीड़ित के बैंक खाते से ट्रांसफर हुई राशि से संबंधित एक्सिस बैंक बांद्रा शाखा, मुंबई से संपर्क किया तो बांद्रा के बैंक मैनेजर ने बताया कि खाताधारक फोन करके उन पर दबाव बना रहा है कि उसके बैंक खाते को अनफ्रीज करें। पुलिस द्वारा उपरोक्त राशि को पीड़ित के बैंक खाते में रिफंड कराने के लिए कार्रवाई कराई जा रही है।

