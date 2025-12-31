गुरुग्राम के अतुल कटारिया चौक पर बना अंडरपास 20 दिन रहेगा बंद, ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम के अतुल कटारिया चौक पर बना अंडरपास अगले 20 दिन वाहनों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस ने मंगलवार शाम इसको लेकर एडवाइजरी जारी की है।

ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि ओल्ड दिल्ली रोड पर बने अतुल कटारिया चौक अंडरपास में शेड लगाने का काम किया जाना है, जिसको लेकर यातायात बाधित रहेगा। ट्रैफिक पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि 31 दिसंबर से 20 जनवरी तक अतुल कटारिया चौक अंडरपास में वाहनों की आवाजाही पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगी।