गुरुग्राम के अतुल कटारिया चौक पर बना अंडरपास 20 दिन रहेगा बंद, ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी
गुरुग्राम के अतुल कटारिया चौक अंडरपास को 20 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस ने शेड लगाने के काम के चलते 31 दिसंबर से 20 जनवरी तक याताया ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम के अतुल कटारिया चौक पर बना अंडरपास अगले 20 दिन वाहनों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस ने मंगलवार शाम इसको लेकर एडवाइजरी जारी की है।
ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि ओल्ड दिल्ली रोड पर बने अतुल कटारिया चौक अंडरपास में शेड लगाने का काम किया जाना है, जिसको लेकर यातायात बाधित रहेगा। ट्रैफिक पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि 31 दिसंबर से 20 जनवरी तक अतुल कटारिया चौक अंडरपास में वाहनों की आवाजाही पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगी।
इस दौरान यहां से निकलने वाले वाहन चालकों को सर्विस रोड का इस्तेमाल करना होगा। अंडरपास के ऊपर शेड नहीं होने से काफी परेशानी हो रही थी।
यहां शेड या कैनोपी के निर्माण का कार्य 20 दिनों तक चलेगा। यह मार्ग दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेसवे से शीतला माता मंदिर को सीधे जोड़ता है। इसलिए इस पर काफी वाहनों का अावागमन होता है। कुछ दिनों तक यहां यातायात प्रभावित रह सकता है।
