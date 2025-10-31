Language
    बढ़ सकती हैं कुलदीप बिश्नोई के जीजा और बहन की मुश्किलें, 6 महीने से तलाश रही पुलिस; क्या है मामला

    By Pooja Tripathi Edited By: Pooja Tripathi
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 05:11 PM (IST)

    गुरुग्राम अदालत ने अनूप बिश्नोई और रोशनी बिश्नोई के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। रोशनी, कुलदीप बिश्नोई की बहन हैं। यह मामला 4 करोड़ की धोखाधड़ी का है, जिसमें एक मृत व्यक्ति के प्लांट को बेचा गया था। पुलिस ने कई छापे मारे, लेकिन आरोपी फरार हैं। अदालत ने 6 नवंबर 2025 तक गिरफ्तारी वारंट तामील करने का आदेश दिया है।

    कुलदीप बिश्नोई के रिश्तेदारों के खिलाफ वारंट जारी।

    महावीर यादव, बादशाहपुर (गुरुग्राम)। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दीपक यादव की अदालत ने राज्य बनाम अनूप बिश्नोई व अन्य मामले में अनूप बिश्नोई और रोशनी बिश्नोई के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने के आदेश दिए हैं।

    रोशनी बिश्नोई प्रदेश के वरिष्ठ नेता कुलदीप बिश्नोई की बहन और अनूप बिश्नोई जीजा है। यह आदेश राज्य की ओर से एएसआई पवन कुमार द्वारा पेश की गई रिपोर्ट और दायर की गई अर्जी पर सुनवाई के बाद जारी किया गया।

    मामला मृत व्यक्ति के प्लांट को बेचकर 4 करोड़ की धोखाधड़ी करने का है। सेक्टर-14 थाना पुलिस ने इस मामले में 2023 में अदालत के आदेश पर मामला दर्ज किया था।

    अदालत ने पाया कि पुलिस की ओर से आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए बीते छह महीनों में कई बार छापेमार कार्रवाई की गई। लेकिन दोनों आरोपित अब तक गिरफ्त से बाहर हैं।

    15 से अधिक जगहों पर हुई छापामारी

    पुलिस ने अदालत को बताया कि 1 मई 2024 से 22 अक्टूबर 2025 के बीच पुलिस ने हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और राजस्थान में कुल 15 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की। इन छापों के बावजूद आरोपित गिरफ्त से बचते रहे।

    जांच अधिकारी ने अदालत को बताया कि आरोपी अनूप बिश्नोई और रोशनी बिश्नोई फाजिल्का (पंजाब) के गांव सीतो गुन्नो, नई दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कालोनी, हिसार और गुरुग्राम के विभिन्न पतों पर रहते हैं और लगातार स्थान बदलकर पुलिस कार्रवाई से बच रहे हैं।

    अदालत ने कहा कि रोशनी बिश्नोई के खिलाफ एक और मामला दर्ज है। न्यायालय ने जांच की सुविधा और जांच को आगे बढ़ाने के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी करने की अनुमति दी है।

    अदालत ने निर्देश दिया कि आरोपितों की गिरफ्तारी वारंट की तामील छह नवंबर 2025 तक की जाए। यदि किसी उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय से आरोपितों को अग्रिम जमानत मिलती है। तो आदेश स्वतः स्थगित हो जाएगा।

    पुलिस सूत्रों के अनुसार, पुलिस अब इन दोनों आरोपितों की तलाश में अंतर्राज्यीय समन्वय बढ़ाने की तैयारी कर रही है। मामला फिलहाल चर्चा का विषय बना हुआ है। क्योंकि यह बिश्नोई परिवार से जुड़ा मामला है।

