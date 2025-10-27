नलवा: पुराने समर्थकों को एकजुट करने की कोशिश में लगे कुलदीप बिश्नोई, राज्य स्तरीय रैली करने के दिए संकेत

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। राजस्थान में भाजपा के सह चुनाव प्रभारी रह चुके पूर्व सांसद कुलदीप बिश्नोई ने हिसार के नलवा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की रैली में जहां अपने पुराने राजनीतिक विरोधियों पर जमकर हमला बोला, वहीं जल्दी ही राज्य स्तरीय रैली करने का संकेत दिया है।

पूरे राज्य में अपने समर्थकों को एकजुट करने में लगे कुलदीप बिश्नोई हिसार से बाहर किसी जिले में राज्य स्तरीय रैली करेंगे। इस रैली के माध्यम से कुलदीप जहां अपने समर्थकों को भाजपा सरकार व संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दिलाने के लिए प्रयासरत हैं, वहीं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के समक्ष स्वयं को साबित करने की कोशिश में हैं।



हिसार संसदीय क्षेत्र को पूर्व मुख्यमंत्री स्व. भजनलाल और उनके बेटे कुलदीप बिश्नोई के प्रभाव वाला क्षेत्र माना जाता है। भजनलाल करनाल और फरीदाबाद से भी सांसद रहे, जबकि कुलदीप बिश्नोई हिसार के अलावा भिवानी-महेंद्रगढ़ से भी सांसद रह चुके हैं।

ऐसे में भजनलाल के परिवार का हिसार संसदीय क्षेत्र से बाहर भी पूरा प्रभाव माना जाता है। हरियाणा के साथ-साथ राजस्थान के बिश्नोई समाज में भी भजनलाल व कुलदीप बिश्नोई का पूरा असर है। यही वजह रही कि कांग्रेस से भाजपा में आने के बाद पार्टी ने उन्हें राजस्थान के चुनाव में सह प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी, लेकिन हरियाणा में कुलदीप बिश्नोई अथवा उनके पूर्व विधायक बेेटे भव्य बिश्नोई के साथ ही खास समर्थकों को महत्वपूर्ण पद नहीं मिल पाए।



इससे कुलदीप समर्थकों में निराशा पैदा हो गई, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से मिलने के बाद कुलदीप बिश्नोई ने पूरे राज्य में अपने समर्थकों को एकजुट करते हुए उन्हें सरकार व संगठन में मजबूत व सक्रिय भागीदारी का भरोसा दिलाया।

पूरे राज्य में कार्यक्रम करने के बाद हिसार के नलवा में दो दिन पहले मुख्यमंत्री नायब सैनी की रैली हुई है। नलवा से विधायक रणधीर पनिहार की गिनती कुलदीप बिश्नोई के भरोसेमंद साथियों में होती है। इस रैली में कुलदीप ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा व उनके सांसद बेटे दीपेंद्र हुड्डा के साथ-साथ कांग्रेस के नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र पर जमकर हमला बोला, जो कि भाजपा को रास आ रहा है।



हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष राव नरेंद्र पूर्व सांसद कुलदीप बिश्नोई के नेतृत्व वाली पार्टी हजकां से चुनाव जीते थे, मगर बाद में वे हुड्डा के साथ मिल गए थे। इसलिए कुलदीप ने राव नरेंद्र पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी।

कुलदीप बिश्नोई का पूरा परिवार आदमपुर से विधायक रह चुका है। 56 साल के इतिहास में इस बार पहली दफा कुलदीप के बेटे भव्य को यहां से हार मिली है। नलवा की रैली में अपना प्रभाव दिखाकर कुलदीप ने संदेश दिया है कि उनके परिवार की न सिर्फ आदमपुर बल्कि नलवा में भी मजबूत पकड़ है।