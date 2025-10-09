अरावली जंगल सफारी योजना पर लग सकता है ग्रहण, सुप्रीम कोर्ट में याचिका, जानिए क्या है मामला?

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। अरावली पहाड़ी क्षेत्र में दुनिया के सबसे बड़े जंगल सफारी पार्क विकसित करने की योजना पर ग्रहण लगने की आशंका है। पार्क बनाने के विरुद्ध डाली गई अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी। तब तक पार्क से संबंधित किसी भी प्रकार की गतिविधि पर पूरी तरह रोक रहेगी।

याचिकाकर्ता डॉ. आरपी बालवान वन विभाग से ही सेवानिवृत वन संरक्षक हैं। उनका मानना है कि जंगल सफारी पार्क विकसित किए जाने से न केवल अरावली बर्बाद हो जाएगी बल्कि बाहर से लाए जाने वाले वन्य जीवों के साथ भी अन्याय होगा। गुरुग्राम में लाेगों के पीने के लिए पानी नहीं है।

ऐसे में वन्य जीवों के लिए कितना पानी चाहिए। कुल मिलाकर अरावली को बर्बाद करने की साजिश है। इसे कतई सफल नहीं होने दिया जाएगा। याचिकाकर्ताओं में उनके साथ सात अन्य सेवानिवृत आइएफएस अधिकार भी शामिल हैं। अधिकतर का हरियाणा से संबंध नहीं है। सभी अरावली को बचाना चाहते हैं।