अरावली की पहाड़ी को बचाने के लिए सड़क पर उतरे लोग, वन मंत्री के आवास के बाहर किया प्रदर्शन

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। दिल्ली सहित पूरे एनसीआर के लिए जीवनदायिनी अरावली के संरक्षण के लिए अरावली बचाओ सिटीजन मूवमेंट नामक संगठन ने शनिवार को प्रदेश के वन एवं पर्यावरण मंत्री राव नरबीर सिंह के सिविल लाइंस स्थित आवास के बाहर प्रदर्शन किया। इसमें काफी संख्या में पर्यावरण प्रेमी शामिल हुए। मंत्री राव नरबीर सिंह के चंडीगढ़ होने की वजह से पर्यावरण प्रेमी उनसे नहीं मिल सके।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

संगठन के मैनेजिंग ट्रस्टी व पर्यावरण कार्यकर्ता कर्नल एसएस ओबराय एवं वैशाली राणा ने बताया कि अरावली के संरक्षण को लेकर राजस्थान में आंदोलन शुरू हो चुका है। गुरुग्राम में पहली बार प्रदर्शन किया गया है। जहां भी अरावली है, वहां आंदोलन शुरू करना होगा अन्यथा अरावली खत्म हो जाएगी।

100 मीटर से कम ऊंचाई वाले को अरावली पहाड़ सरकार नहीं मानने जा रही है। ऐसे में अरावली का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। हरियाणा के दायरे में एक लाख हेक्टेयर में अरावली पहाड़ी क्षेत्र है, सभी को वन क्षेत्र घोषित किया जाए। 100 मीटर की ऊंचाई वाली परिभाषा को खत्म किया जाए। जहां कहीं भी माइनिंग चल रही है, उसे बंद किया जाए।