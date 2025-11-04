Language
    पहले ही सील Amusement Park पर गुरुग्राम नगर निगम ने लगाया एक और ताला, अप्पू घर पर है करोड़ों का बकाया

    By Sandeep Kumar Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 05:36 PM (IST)

    गुरुग्राम नगर निगम ने सेक्टर-29 स्थित अप्पू घर एम्यूजमेंट पार्क को 7 करोड़ 43 लाख रुपये से अधिक के संपत्ति कर बकाया के कारण सील कर दिया। इंटरनेशनल रिक्रिएशन एंड एम्यूजमेंट लिमिटेड को बार-बार नोटिस भेजने के बावजूद भुगतान नहीं किया गया। निगमायुक्त प्रदीप दहिया ने टैक्स अनुशासन को सख्ती से लागू करने की बात कही।

    पहले से बंद पड़े एम्यूजमेंट पार्क पर एक और ताला लगाते नगर निगम कर्मी। जागरण

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। नगर निगम गुरुग्राम की टीम ने मंगलवार को शहर के प्रसिद्ध सेक्टर-29 स्थित अप्पू घर एम्यूजमेंट पार्क को सील कर दिया। निगम की यह कार्रवाई प्राॅपर्टी टैक्स के 7 करोड़ 43 लाख 50 हजार 299 रुपये के भारी बकाया के चलते की गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    निगम अधिकारियों का कहना है कि इस पार्क को चलाने वाली फर्म इंटरनेशनल रिक्रिएशन एंड एम्यूजमेंट लिमिटेड को बार-बार नोटिस भेजे जाने के बावजूद भुगतान नहीं किया गया था।

    जोनल टैक्सेशन अधिकारी बीएस छोक्कर के नेतृत्व में निगम की टीम मौके पर पहुंची और कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए अप्पू घर एम्यूजमेंट पार्क को सील कर दिया गया। इस दौरान निगम अधिकारियों ने कहा कि टैक्स भुगतान में लापरवाही बरतने वाले किसी भी संस्थान को बख्शा नहीं जाएगा।

    बता दें कि अप्पू घर एम्यूजमेंट पार्क को वर्ष 2022 में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने करोड़ों रुपये का लीज रेंट और जुर्माना राशि का भुगतान नहीं करने पर सील कर दिया था। तब से यह बंद पड़ा है।

    निगमायुक्त प्रदीप दहिया ने बताया कि नगर निगम गुरुग्राम की प्राथमिकता शहर में टैक्स अनुशासन को सख्ती से लागू करना है। उन्होंने कहा कि बार-बार नोटिस भेजने के बावजूद जब टैक्स बकाया जमा नहीं कराया गया, तो निगम को सख्त कार्रवाई करनी पड़ी।

    भविष्य में भी जिन संपत्तियों पर टैक्स बकाया रहेगा, उनके विरुद्ध इसी प्रकार की कार्रवाई की जाएगी। निगमायुक्त ने कहा कि प्राॅपर्टी टैक्स से प्राप्त राजस्व का उपयोग शहर के विकास कार्यों, स्वच्छता व्यवस्था और आधारभूत ढांचे को मजबूत करने में किया जाता है। ऐसे में बकाया टैक्स वसूली अभियान को और तेज किया जाएगा ताकि शहर के विकास कार्यों में किसी प्रकार की बाधा न आए।

