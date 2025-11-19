लालू के करीबी अमित कात्याल रियल एस्टेट धोखाधड़ी में गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुग्राम में घर खरीदारों के साथ कथित धोखाधड़ी से जुड़े मनी लान्ड्रिंग के एक मामले में रियल एस्टेट कारोबारी अमित कात्याल को गिरफ्तार किया है। ईडी ने इसकी आधिकारिक जानकारी बुधवार शाम अपने एक्स मीडिया हैंडल पर साझा की। कारोबारी अमित कात्याल राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद के परिवार के करीबी माने जाते हैं।

ईडी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक कात्याल को एजेंसी के गुरुग्राम क्षेत्रीय कार्यालय ने सोमवार को पीएमएनएलए के तहत गिरफ्तार किया है।

गुरुग्राम की एक विशेष अदालत ने उसे छह दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया। यह जांच गुरुग्राम के सेक्टर-70 में 14 एकड़ में बने क्रिश फ्लोरेंस एस्टेट में फ्लैट्स को न सौंपने के आरोपों से संबंधित है।

इस परियोजना का विकास अमित कात्याल की कंपनी एंजल इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा था। बता दें कि अमित कात्याल को ईडी ने 2023 में रेलवे के कथित जमीन के बदले नौकरी घोटाले से संबंधित एक अलग मनी लान्ड्रिंग मामले में भी गिरफ्तार किया था।