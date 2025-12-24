गुरुग्राम में संगीत, सहभागिता और ब्रांड कनेक्शन की ऐतिहासिक शाम
गुरुग्राम में अभिजीत भट्टाचार्य का लाइव कॉन्सर्ट मनोरंजन के साथ अनुभव आधारित सहभागिता का उत्कृष्ट उदाहरण रहा। 2,000 से अधिक दर्शकों की उपस्थिति में, इ ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, गुरुग्राम। गुरुग्राम में आयोजित अभिजीत भट्टाचार्य लाइव कॉन्सर्ट केवल एक मनोरंजक संगीत कार्यक्रम नहीं था, बल्कि यह अनुभव आधारित सहभागिता (Experiential Engagement) का एक उत्कृष्ट उदाहरण बन गया।
लगभग 2,000 से अधिक दर्शकों की उपस्थिति ने इस आयोजन को भव्यता और ऊर्जा से भर दिया, जहां हर पीढ़ी ने संगीत के साथ जुड़ाव महसूस किया।
इस कॉन्सर्ट ने यह साबित किया कि संगीत किस तरह कर्मचारी जुड़ाव, क्लाइंट रिलेशनशिप और ब्रांड वैल्यू को एक ही मंच पर सशक्त रूप से जोड़ सकता है।
Apex Analytix ने इस अवसर को एक सार्थक एम्प्लॉयी एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म के रूप में उपयोग किया, जहां कर्मचारियों ने टीम भावना, उत्सव और अपनापन महसूस किया। यह पहल कर्मचारियों के लिए सिर्फ एक इवेंट नहीं, बल्कि संगठन के प्रति भावनात्मक जुड़ाव को मजबूत करने वाला अनुभव बनी।
वहीं, Qualys द्वारा होस्ट किया गया एक्सक्लूसिव इंफोसेक जोन इस शाम का एक विशिष्ट आकर्षण रहा। उद्योग के नेताओं और प्रमुख क्लाइंट्स के लिए बनाए गए इस विशेष क्षेत्र ने साइबर सुरक्षा से जुड़े विचार-विमर्श को एक सहज और अनौपचारिक वातावरण में संभव बनाया। संगीत और संवाद के इस संतुलन ने नेटवर्किंग को अधिक प्रभावशाली और यादगार बना दिया।
पूरे आयोजन ने यह स्पष्ट कर दिया कि जब ब्रांड उद्देश्य, लोगों की भागीदारी और भावनात्मक अनुभव एक साथ आते हैं, तो परिणाम सिर्फ एक सफल कॉन्सर्ट नहीं, बल्कि एक दीर्घकालिक प्रभाव छोड़ने वाला ब्रांड अनुभव होता है।
गुरुग्राम की ठंडी शाम में जब संगीत गूंजा, तो माहौल गर्मजोशी, संबंधों और सफलता की नई परिभाषा से भर उठा।
