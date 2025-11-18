साइबर सिटी में बनेगा 400 बेड का आधुनिक अस्पताल, मरीजों को मिलेगी बड़ी राहत
हरियाणा सरकार गुरुग्राम में 400 बेड का आधुनिक अस्पताल बनाएगी, जिसके लिए जल्द ही टेंडर जारी किए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने रोटरी ब्लड बैंक में सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन किया और 30 नए आरोग्य केंद्र खोलने की घोषणा की। सोहना और फरुखनगर के अस्पतालों में नई मशीनें भी लगाई गई हैं।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। प्रदेश की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि साइबर सिटी में 400 बेड के अत्याधुनिक अस्पताल का निर्माण कार्य जल्द शुरू किया जाएगा। प्रदेश सरकार शीघ्र ही अस्पताल निर्माण के लिए टेंडर आमंत्रित करेगी। अस्पताल में 400 बेड के साथ 200 अतिरिक्त बेड के विस्तार की भी व्यवस्था निर्माण चरण में ही की जाएगी।
सोमवार को रोटरी ब्लड बैंक सेंटर में सोलर पावर प्लांट का शुभारंभ करने के बाद समारोह को संबोधित करते हुए आरती सिंह राव ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत बनाने के लिए सरकार जिले में 30 अर्बन आरोग्य केंद्र स्थापित करने जा रही है। इस अवसर पर उन्होंने सेंटर का निरीक्षण कर सुविधाओं का जायजा लिया तथा थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों से बातचीत की। उन्होंने रोटरी क्लब को 11 लाख रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा भी की।
थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को निःशुल्क सेवाएं और ब्लड बैंक की सस्ती सुविधाओं को सराहनीय बताते हुए उन्होंने आश्वस्त किया कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से आवश्यक हर सहयोग प्रदान किया जाएगा। विधायक मुकेश शर्मा ने कहा कि वह स्वयं स्वास्थ्य जागरूकता और सेवा भाव से प्रेरित होकर अब तक 42 बार रक्तदान कर चुके हैं। भविष्य में भी समाज के लिए इसी प्रकार योगदान देते रहेंगे। रक्तदान जैसे मानवीय कार्यों को बढ़ावा देने के लिए स्वास्थ्य विभाग और रोटरी जैसे संगठनों का सहयोग सराहनीय है।
पंजाबी बिरादरी महासंगठन के सहयोग से सुविधाएं उपलब्ध
स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने सोहना नागरिक अस्पताल में अल्ट्रासाउंड मशीन तथा फरुखनगर नागरिक अस्पताल में डिजिटल एक्स-रे मशीन का भी सोमवार को उद्घाटन किया। ये मशीनें पंजाबी बिरादरी महासंगठन के अध्यक्ष व ओम स्वीट्स के संचालक ओमप्रकाश कथूरिया द्वारा भेंट की गई हैं। इस योगदान का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं निशुल्क उपलब्ध कराना है।
दोनों उपकरण अस्पतालों में स्थापित हो चुके हैं। इस मौके पर सीएओ डा. अलका सिंह, पीएमओ डा. लोकवीर सिंह, एसएमओ डा. अनुज गर्ग, रोटरी ब्लड सेंटर के अध्यक्ष डा. मुकेश शर्मा, एडवोकेट रविंद्र जैन, मनीष खुल्लर, केएस यादव, हरियाणा राज्य महिला आयोग की पूर्व उपाध्यक्ष सुमन दहिया, वरिष्ठ भाजपा नेता व पूर्व पार्षद सुभाष सिंगला, पंजाबी बिरादरी महासंगठन के चेयरमैन व उद्योगपति बोधराज सीकरी, अध्यक्ष ओमप्रकाश कथूरिया, सुरेंद्र खुल्लर, निगम पार्षद महावीर यादव, रजनीश राघव, ज्योति वर्मा, राव भोपाल सिंह, रचना बजाज, गजेंद्र गोसाई, रमेश कामरा, अनिल कुमार, युधिष्ठिर, किशन बुद्धीराजा आदि मौजूद थे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।