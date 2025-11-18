Language
    गुरुग्राम के लोगों की बल्ले-बल्ले, 2 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास; मिलेगी बड़ी राहत

    By Aditya Raj Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 05:32 PM (IST)

    मानेसर नगर निगम क्षेत्र के वार्ड 19 और 20 में दो करोड़ रुपये के विकास कार्यों की शुरुआत हुई। पटौदी विधायक बिमला चौधरी और मेयर डा. इंद्रजीत कौर यादव ने इंटरलाकिंग टाइल्स, सीवर लाइन, पानी की सप्लाई लाइन और आरएमसी रोड जैसे कार्यों की नींव रखी। विधायक ने गांवों के विकास और मेयर ने योजनाओं को समय पर पूरा करने की बात कही।

    जागरण संवाददाता, मानेसर। नगर निगम मानेसर क्षेत्र के वार्ड 19 और 20 में करीब दो करोड़ रुपये के विकास कार्यों की नींव पटौदी विधायक बिमला चौधरी और मानेसर नगर निगम की मेयर डा. इंद्रजीत कौर यादव ने रखी।

    सोमवार को वार्ड 19 के गांव सिकंदरपुर में इंटरलाकिंग टाइल्स, सीवर लाइन और पानी की नई सप्लाई लाइन बिछाने के कार्यों की शुरूआत की। इसी के साथ मंदिर से लेकर जेनेसिस हास्पिटल तक आरएमसी रोड के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया।

    वार्ड 20 के गांव नवादा फतेहपुर में पंप हाउस की बाउंड्री वाल, आइपीबी ट्रेक और शिशु कल्याण स्कूल के पास आरएमसी रोड निर्माण के लिए शिलान्यास किया गया।

    विधायक बिमला चौधरी ने कहा कि सरकार गांवों के संतुलित विकास के लिए कार्य कर रही है। पटौदी विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव में मूलभूत सुविधाएं जैसे सड़क,सीवर और साफ पीने का पानी उपलब्ध करवाना उनका लक्ष्य है।

    मेयर डा. इंद्रजीत कौर यादव ने कहा कि नगर निगम अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के सहयोग से निगम क्षेत्र के प्रत्येक कार्य करवाएं जाएंगें। उन्होंने कहा कि जल्द ही अन्य योजनाओं का तय समय सीमा में कार्य शुरू किया जाएगा।

    इस मौके पर नगर निगम के संयुक्त आयुक्त लोकेश यादव, पार्षद रवि यादव, रविंद्र यादव, प्रताप सिंह, एक्सईएन मंदीप धनखड़, एसडीओ विकास शर्मा, जेई जयवीर यादव समेत कई लोग मौजूद रहे।