गुरुग्राम में आयोजित होगा 18वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन, 7-9 नवंबर तक शोधकर्ताओं का होगा जमावड़ा

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। साइबर सिटी में 7 से 9 नवंबर तक 18वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया (यूएमआइ) सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। आयोजन के लिए सेक्टर-83 स्थित होटल हयात रीजेंसी का चयन किया गया है। इस बार सम्मेलन का विषय अर्बन डेवलपमेंट एंड मोबिलिटी नेक्सस है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सम्मेलन की तैयारी को लेकर उपायुक्त अजय कुमार ने संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ बृहस्पतिवार को लघु सचिवालय के सभागार में बैठक की। इसमें आयोजन की रूपरेखा और तैयारी पर चर्चा की गई। बैठक में बताया गया कि यूएमआइ सम्मेलन का उद्देश्य देश और दुनिया के शहरी परिवहन विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं, उद्योग जगत और प्रशासनिक अधिकारियों को एक मंच पर लाकर सतत और कम कार्बन उत्सर्जन वाले शहरी विकास माडल और टिकाऊ परिवहन प्रणालियों पर विचार-विमर्श करना है।

युवा शोधकर्ताओं के आयोजित होगा रिसर्च सिम्पोजियम यह कार्यक्रम राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति 2006 के दिशानिर्देशों के अनुरूप शहरी परिवहन की चुनौतियों का समाधान और पर्यावरण-अनुकूल परिवहन प्रणालियों के विकास को प्रोत्साहित करता है। सम्मेलन में मुख्य सत्र, तकनीकी सत्र, पैनल चर्चा और शहरी परिवहन में नवीनतम तकनीक और प्रणालियों की प्रदर्शनी आयोजित होगी।

युवा शोधकर्ताओं के लिए रिसर्च सिम्पोजियम भी आयोजित किया जाएगा, जिससे उन्हें अपने अनुसंधान और नवाचार को साझा करने का अवसर मिलेगा। सम्मेलन के दौरान शहरी परिवहन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले शहरों और परियोजनाओं को उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।

विदेशों से भी नीति निर्माता होंगे शामिल यह कार्यक्रम प्रतिभागियों को उनके नवाचार और सेवाओं के लिए मान्यता प्रदान करने का एक मंच भी है। सम्मेलन में भारत और विदेशों से नीति निर्माता, उद्योग विशेषज्ञ, शोधकर्ता और प्रतिनिधि भाग लेंगे। कार्यक्रम में तकनीकी यात्राओं के साथ धरोहर स्थलों का भ्रमण भी शामिल होगा, ताकि प्रतिनिधि यहां की संस्कृति और आधुनिक परिवहन परियोजनाओं का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त कर सकें।

यूएमआइ सम्मेलन आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय (एमओएचयूए) भारत सरकार के तत्वावधान में आयोजित एक प्रमुख वार्षिक कार्यक्रम है। यह शहरी परिवहन और गतिशीलता के क्षेत्र में उभरते मुद्दों, रुझानों, नवाचारों और चुनौतियों पर विचार-विमर्श हेतु हितधारकों के लिए एक विश्वव्यापी मान्यता प्राप्त मंच के रूप में कार्य करता है।