फतेहाबाद में आर्यभट्ट स्कूल के विद्यार्थियों ने मनाया तुलसी पूजन, पुजारी ने छात्रों का बताया संस्कारों को महत्व
आर्यभट्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के विद्यार्थियों ने तुलसी पूजन दिवस पर श्री वैष्णो देवी पिंडी मंदिर में माता के दर्शन किए। पुजारी सचिन शास्त्री ने तुलस ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, फतेहाबाद। तुलसी पूजन दिवस के उपलक्ष्य में आर्यभट्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के विद्यार्थियों ने गत दिवस श्री वैष्णो देवी पिंडी मंदिर पहुंचकर माता के दर्शन किए। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने विधिवत पूजा-अर्चना कर तुलसी मैया का नमन किया।
मंदिर के पुजारी सचिन शास्त्री ने बच्चों को तुलसी माता की महिमा के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि तुलसी का पूर्व जन्म वृंदा के रूप में हुआ था, जो राक्षस कुल से होते हुए भी पतिव्रता और सदाचारी थीं। अपने पुण्य कर्मों के कारण ही उन्हें तुलसी के रूप में जन्म मिला। उन्होंने कहा कि 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस के रूप में मनाया जाता है।
सचिन शास्त्री ने बच्चों को दैनिक जीवन में संस्कारों का महत्व समझाते हुए कहा कि सुबह उठकर अपने हाथों को देखकर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और सरस्वती का स्मरण करना चाहिए तथा धरती पर पैर रखने से पहले धरती माता को प्रणाम करना चाहिए। अंत में विद्यार्थियों को प्रसाद वितरित किया गया। पुजारी ने बताया कि ‘प्रसाद’ का अर्थ प्रभु के साक्षात दर्शन से है—प्र से प्रभु, सा से साक्षात और द से दर्शन। विद्यार्थियों ने तुलसी पूजन की महिमा और प्रसाद का अर्थ जानकर प्रसन्नता व्यक्त की और जानकारी देने के लिए सचिन शास्त्री का आभार जताया।
