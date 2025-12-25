फतेहाबाद में आर्यभट्ट स्कूल के विद्यार्थियों ने मनाया तुलसी पूजन, पुजारी ने छात्रों का बताया संस्कारों को महत्व

जागरण संवाददाता, फतेहाबाद। तुलसी पूजन दिवस के उपलक्ष्य में आर्यभट्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के विद्यार्थियों ने गत दिवस श्री वैष्णो देवी पिंडी मंदिर पहुंचकर माता के दर्शन किए। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने विधिवत पूजा-अर्चना कर तुलसी मैया का नमन किया।

मंदिर के पुजारी सचिन शास्त्री ने बच्चों को तुलसी माता की महिमा के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि तुलसी का पूर्व जन्म वृंदा के रूप में हुआ था, जो राक्षस कुल से होते हुए भी पतिव्रता और सदाचारी थीं। अपने पुण्य कर्मों के कारण ही उन्हें तुलसी के रूप में जन्म मिला। उन्होंने कहा कि 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस के रूप में मनाया जाता है।