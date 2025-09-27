Language
    Haryana News: सड़क हादसे में युवक की दर्दनाक मौत, दो छोटे बच्चों के सिर से उठा पिता का साया

    By Vishnu kumar Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 05:07 PM (IST)

    फतेहाबाद के टोहाना में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 38 वर्षीय सतवीर की मौत हो गई। वह अपनी गाड़ी से घर लौट रहा था जब बिढाईखेड़ा मोड़ के पास एक ट्रैक्टर-ट्रॉली से उसकी टक्कर हो गई। सतवीर को अस्पताल ले जाया गया जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। सतवीर गांव डांगरा में एक बिजली की दुकान चलाता था और उसके दो छोटे बच्चे हैं।

    सड़क हादसे में ललोदा निवासी युवक की दर्दनाक मौत। सांकेतिक फोटो

    संवाद सहयोगी, टोहाना (फतेहाबाद)। गांव ललोदा निवासी 38 वर्षीय सतवीर की शनिवार को हुए सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा उस समय हुआ जब सतवीर अपनी गाड़ी में सवार होकर गांव डांगरा से अपने घर ललोदा लौट रहा था।

    जानकारी के अनुसार, जब उसकी गाड़ी बिढाईखेड़ा मोड़ के पास पहुंची, तो सड़क पर खड़े एक ट्रैक्टर-ट्राला से टकरा गई। उस समय ट्राला पर धान का भूसा लोड किया जा रहा था। अचानक हुई टक्कर में सतवीर गंभीर रूप से घायल हो गया।

    उसे तुरंत नागरिक अस्पताल ले जाया गया, जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हादसे की खबर मिलते ही मृतक के परिजनों में मातम पसर गया। 38 वर्षीय सतवीर शादीशुदा था और उसके दो छोटे-छोटे बच्चे हैं। वह अपने तीन भाइयों में मंझला था और गांव डांगरा बस स्टैंड पर बिजली की दुकान चलाकर परिवार का पालन-पोषण करता था।

    ग्रामीणों ने बताया कि सतवीर मिलनसार स्वभाव का था। उसके असामयिक निधन से पूरे परिवार और गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है और ट्रैक्टर-ट्राला को कब्जे में ले लिया है।