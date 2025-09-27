Language
    चाचा को पहले शराब पिलाई, नशा चढ़ा तो गंडारी से काट दी गर्दन, टोहाना में भतीजे ने दिया वारदात को अंजाम, वजह पढ़ें

    By Vishnu kumar Edited By: Sohan Lal
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 02:22 PM (IST)

    फतेहाबाद के टोहाना में एक भतीजे ने अपने चाचा की गंडासी से गर्दन काटकर हत्या कर दी। आरोपी को शक था कि उसके चाचा के उसकी पत्नी के साथ अवैध संबंध हैं। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। मृतक की पहचान छबीलदास के रूप में हुई है।

    वारदात को अंजाम देने के बाद युवक फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने एक घंटे बाद ही उसे दबोच लिया।

    संवाद सहयोगी, टोहाना।   राजनगर क्षेत्र में एक युवक ने पहले अपने चाचा को शराब पिलाई और नशा चढ़ने पर गंडासी से गर्दन काट दी। भतीजे को शक था कि उसकी पत्नी के साथ चाचा के अवैध संबंध हैं। वारदात को अंजाम देने के बाद युवक फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने एक घंटे बाद ही उसे गिरफ्तार कर लिया। 

    दो बच्चों के पिता 35 वर्षीय गगन और उसके चाचा 50 वर्षीय छबीलदास के बीच पहले भी अवैध संबंधों के शक में कहासुनी हो चुकी थी। शुक्रवार रात को गगन ने छबीलदास को अपने साथ बैठाकर शराब पिलाई। उसने चाचा को ज्यादा शराब पिलाई, जबकि खुद कम पी। इसी बीच मौका पाकर गंडासी से गर्दन पर वार कर चाचा की हत्या कर दी।

    सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो छबीलदास का खून से लथपथ शव बरामद हुआ। करीब एक घंटे बाद पुलिस ने गगन को गिरफ्तार कर लिया। शहर थाना प्रभारी प्रहलाद सिंह ने बताया कि गगन ने अवैध संबंधों के शक के चलते हत्या करने की बात कबूल की है। छबीलदास की पत्नी की 11 वर्ष पहले मौत हो चुकी है। उसके दो बेटे हैं। शिकायत के आधार पर पुलिस ने गगन के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया है।