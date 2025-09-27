चाचा को पहले शराब पिलाई, नशा चढ़ा तो गंडारी से काट दी गर्दन, टोहाना में भतीजे ने दिया वारदात को अंजाम, वजह पढ़ें
फतेहाबाद के टोहाना में एक भतीजे ने अपने चाचा की गंडासी से गर्दन काटकर हत्या कर दी। आरोपी को शक था कि उसके चाचा के उसकी पत्नी के साथ अवैध संबंध हैं। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। मृतक की पहचान छबीलदास के रूप में हुई है।
दो बच्चों के पिता 35 वर्षीय गगन और उसके चाचा 50 वर्षीय छबीलदास के बीच पहले भी अवैध संबंधों के शक में कहासुनी हो चुकी थी। शुक्रवार रात को गगन ने छबीलदास को अपने साथ बैठाकर शराब पिलाई। उसने चाचा को ज्यादा शराब पिलाई, जबकि खुद कम पी। इसी बीच मौका पाकर गंडासी से गर्दन पर वार कर चाचा की हत्या कर दी।
सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो छबीलदास का खून से लथपथ शव बरामद हुआ। करीब एक घंटे बाद पुलिस ने गगन को गिरफ्तार कर लिया। शहर थाना प्रभारी प्रहलाद सिंह ने बताया कि गगन ने अवैध संबंधों के शक के चलते हत्या करने की बात कबूल की है। छबीलदास की पत्नी की 11 वर्ष पहले मौत हो चुकी है। उसके दो बेटे हैं। शिकायत के आधार पर पुलिस ने गगन के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया है।
