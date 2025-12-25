Language
    Haryana News: ठंड बढ़ने से स्वाइन फ्लू का खतरा, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट; हेल्थ कर्मचारियों को लगाई जाएगी वैक्सीन

    By Vishnu Kumar Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 03:37 PM (IST)

    हरियाणा के फतेहाबाद के अस्पताल में भर्ती मरीज। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, फतेहाबाद। जिले में ठंड बढ़ने के साथ ही स्वाइन फ्लू को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। संभावित खतरे को देखते हुए विभाग ने एहतियातन एक हजार दवाइयों की डिमांड भेजी है। फिलहाल जिले में पर्याप्त मात्रा में दवाइयां उपलब्ध हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत इलाज शुरू किया जा सके।

    स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इस साल अब तक स्वाइन फ्लू का कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन सर्द मौसम में इसके बढ़ने की आशंका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मरीजों के इलाज में लगे डाक्टरों और स्वास्थ्य कर्मचारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्हें वैक्सीन लगाई जाएगी।

    विभाग ने जिले के सभी सरकारी व निजी अस्पताल संचालकों को निर्देश दिए हैं कि यदि किसी मरीज में तेज बुखार, खांसी या स्वाइन फ्लू जैसे लक्षण नजर आएं तो इसकी सूचना तुरंत स्वास्थ्य विभाग को दें। ऐसे मामलों में मरीज के सैंपल लेकर जांच के लिए अग्रोहा मेडिकल कालेज भेजे जाएंगे।

    स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि जिले में पिछले तीन-चार वर्षों से स्वाइन फ्लू पर नियंत्रण बना हुआ है, लेकिन किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाएगी।

    लंबे समय तक बुखार रहने पर स्वाइन फ्लू की जांच कराई जाएगी और रिपोर्ट के आधार पर फिजिशियन या छाती रोग विशेषज्ञ की देखरेख में उपचार किया जाएगा। यदि कोई मामला सामने आता है तो उसके लिए विशेष टीम गठित की जाएगी, ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके।

    स्वाइन फ्लू बचाव के लिए ये मंगवाई गई है टैबलेट

    टैमीफ्लू टैबलेट 75 एमजी : 500
    टैमीफ्लू टैबलेट 30 एमजी : 500

    यहां लगा हुआ है ऑक्सजीन प्लांट

    फतेहाबाद : 500
    रतिया : 200
    टोहाना : 300
    नोट: यह एलपीएम यानि (लीटर प्रति मिनट आक्सीजन का उत्पादन)

    अग्रोहा मेडिकल में होगी जांच

    अगर स्वाइन फ्लू का मरीज आता है तो नागरिक अस्पताल में स्वाइन फ्लू के सैंपल लिए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। सबसे अधिक ध्यान सांस वाले मरीज पर दिया जाएगा। जिसमें स्वाइन फ्लू के लक्षण है उसकी जांच की जाएगी और जरूरत पड़ी तो सैंपल भी लिए जाएंगे। इन सैंपलों की जांच अग्रोहा मेडिकल कालेज में होगी। जिसकी रिपोर्ट आने के बाद ही जांच होगी।

    अब जाने पिछले कुछ सालों में स्वाइन फ्लू के मिले मरीज

    वर्ष मरीज
    2015-16 08
    2016-17 00
    2017-18 22
    2018-19 59
    2019-20 02
    2020-21 00
    2021-22 00
    2022-23 03
    2023-24 02
    2024-25 00

    स्वाइन फ्लू के ये है लक्षण

    • -लगातार खांसी आना।
    • -गले में दर्द या खराश।
    • -सांस लेने में तकलीफ।
    • -शरीर में लगातार दर्द होना।
    • -उल्टी व दस्त लगना।

    स्वाइन फ्लू हो तो ऐसे करें बचाव

    • -खांसी आने पर मुंह पर रुमाल रखें।
    • -भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें।
    • -संक्रमित व्यक्ति से दूर रहें।
    • -पानी ज्यादा पीएं और पौष्टिक भोजन खाएं।
    • -हाथ मिलाने से बचें।
    • -चिकित्सक से सलाह लेकर दवाइयां ले।

    ठंड में यह बीमारी एक्टिव हो जाती है। ऐसे में हमारी तैयारी पूरी है। हेल्थ कर्मचारियों को भी सचेत रहने के लिए कहा गया है। इसके अलावा प्राइवेट अस्पताल संचालकों को भी आदेश जारी किए गए है कि अगर कोई केस आता है तो तुरंत सूचना दे।

    - डॉ. बुधराम, सिविल सर्जन।