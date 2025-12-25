Haryana News: ठंड बढ़ने से स्वाइन फ्लू का खतरा, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट; हेल्थ कर्मचारियों को लगाई जाएगी वैक्सीन

जागरण संवाददाता, फतेहाबाद। जिले में ठंड बढ़ने के साथ ही स्वाइन फ्लू को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। संभावित खतरे को देखते हुए विभाग ने एहतियातन एक हजार दवाइयों की डिमांड भेजी है। फिलहाल जिले में पर्याप्त मात्रा में दवाइयां उपलब्ध हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत इलाज शुरू किया जा सके।

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इस साल अब तक स्वाइन फ्लू का कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन सर्द मौसम में इसके बढ़ने की आशंका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मरीजों के इलाज में लगे डाक्टरों और स्वास्थ्य कर्मचारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्हें वैक्सीन लगाई जाएगी।

विभाग ने जिले के सभी सरकारी व निजी अस्पताल संचालकों को निर्देश दिए हैं कि यदि किसी मरीज में तेज बुखार, खांसी या स्वाइन फ्लू जैसे लक्षण नजर आएं तो इसकी सूचना तुरंत स्वास्थ्य विभाग को दें। ऐसे मामलों में मरीज के सैंपल लेकर जांच के लिए अग्रोहा मेडिकल कालेज भेजे जाएंगे।

स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि जिले में पिछले तीन-चार वर्षों से स्वाइन फ्लू पर नियंत्रण बना हुआ है, लेकिन किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाएगी। लंबे समय तक बुखार रहने पर स्वाइन फ्लू की जांच कराई जाएगी और रिपोर्ट के आधार पर फिजिशियन या छाती रोग विशेषज्ञ की देखरेख में उपचार किया जाएगा। यदि कोई मामला सामने आता है तो उसके लिए विशेष टीम गठित की जाएगी, ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके।

स्वाइन फ्लू बचाव के लिए ये मंगवाई गई है टैबलेट टैमीफ्लू टैबलेट 75 एमजी : 500

टैमीफ्लू टैबलेट 30 एमजी : 500 यहां लगा हुआ है ऑक्सजीन प्लांट फतेहाबाद : 500

रतिया : 200

टोहाना : 300

नोट: यह एलपीएम यानि (लीटर प्रति मिनट आक्सीजन का उत्पादन) अग्रोहा मेडिकल में होगी जांच अगर स्वाइन फ्लू का मरीज आता है तो नागरिक अस्पताल में स्वाइन फ्लू के सैंपल लिए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। सबसे अधिक ध्यान सांस वाले मरीज पर दिया जाएगा। जिसमें स्वाइन फ्लू के लक्षण है उसकी जांच की जाएगी और जरूरत पड़ी तो सैंपल भी लिए जाएंगे। इन सैंपलों की जांच अग्रोहा मेडिकल कालेज में होगी। जिसकी रिपोर्ट आने के बाद ही जांच होगी।