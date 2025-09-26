Language
    Fatehabad News: फतेहाबाद में आवारा कुत्ते का खौफ, सात साल के बच्चे को नोंचा

    By Vinod Kumar Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 05:37 AM (IST)

    फतेहाबाद में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ गया है। राजीव गांधी पार्क के पास एक कुत्ते ने पांच लोगों पर हमला किया जिसमें सात साल का एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। अन्य चार लोगों को भी रेबीज के इंजेक्शन लगे। पीड़ित परिवारों ने नगर प्रशासन से कुत्तों पर नियंत्रण की मांग की है। प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

    सात साल के घायल बच्चे का चल रहा इलाज। (जागरण)

    जागरणर संवाददाता, फतेहाबाद। शहर में आवारा कुत्तों का बढ़ता आतंक लगातार लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है। बुधवार शाम को राजीव गांधी पार्क के पास एक ऐसा ही मामला सामने आया, जिसमें एक आवारा कुत्ता पांच लोगों पर हमला कर गया।

    इस घटना में सात साल का बच्चा भुवन गंभीर रूप से घायल हो गया।  भुवन उस समय अपनी गली में खेल रहा था कि अचानक कुत्ते ने उस पर हमला कर दिया। बच्चे की छाती पर गंभीर जख्म हुए हैं।

    पिता ने बताया कि कुत्ते ने आसपास मौजूद अन्य चार लोगों पर भी हमला किया। चोटिल को रैबिज के इंजेक्शन लगाए गए है। पीड़ित परिवार ने नगर प्रशासन से गुहार लगाई है कि ऐसे आवारा कुत्तों पर तुरंत नियंत्रण किया जाए।

    बालक के पिता विशाल ने बताया कि इस समस्या से परेशान हैं। उनका कहना है कि पार्कों और गलियों में घूमते समय लोग डरते हैं।

    बच्चे खेलते समय अक्सर इन आवारा कुत्तों के हमले का शिकार हो जाते हैं। नप अधिकारियों ने बताया कि आवारा कुत्तों को पकड़ने और नियंत्रित करने के लिए विशेष टीमें मौजूद हैं, लेकिन उन्हें पर्याप्त संसाधन और समय की कमी के कारण हर जगह त्वरित कार्रवाई करने में दिक्कत हो रही है।

    प्रशासन ने यह भी आश्वासन दिया कि इस मामले में तुरंत कार्रवाई की जाएगी। वहीं, शहर में इन कुत्तों का बधियाकरण किया जा रहा है।