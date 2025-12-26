फतेहाबाद: नशे की ओवरडोज से युवक की मौत, कुत्तों ने नोचा शव

संवाद सूत्र, रतिया। शहर के वार्ड नंबर चार के 19 वर्षीय गुरप्रीत सिंह की नशे की ओवरडोज से मौत हो गई। स्वजन उसे घग्गर नदी के पास ढूंढने के लिए पहुंचे तो कुत्तों ने मुंह को पूरी तरह नोच रखा था। लेकिन स्वजन ने बिना पोस्टमार्टम करवाए शव का अंतिम संस्कार कर दिया। स्वजन ने कहा कि मृतक नशे का आदी था और वीरवार शाम से ही घर से लापता था।

उधर दो अन्य गांवों में दो लोगों की मौत भी नशे से हो गई, इनके स्वजन ने भी कोई पुलिस कार्यवाही नहीं करवाई। जानकारी अनुसार वार्ड नंबर 4 का रहने वाला गुरप्रीत सिंह वीरवार शाम से घर नहीं आया था। स्वजन के अनुसार गुरप्रीत नशे का आदी था तथा वह कई बार पहले भी रात को घर नहीं आता था।

शुक्रवार सुबह तक जब वह घर नहीं आया तो गुरप्रीत का छोटा भाई उसकी पड़ताल करने के लिए शहर के बाइपास रोड घग्गर नदी के किनारे गया। उसने देखा कि उसके भाई का शव घग्गर नदी के किनारे पड़ा था और कुत्तों ने शव के सिर को नोच रखा था। उसने घर आकर पूरे मामले की जानकारी दी।

स्वजन ने शव को संभाला तथा अंतिम संस्कार कर दिया। गुरप्रीत के पिता निर्मल सिंह व रिश्ते के चाचा गुरप्रीत सिंह ने मीडिया को बताया कि गुरप्रीत सिंह पिछले कुछ समय से नशे का आदी था। उसके पिता द्वारा उसे कुछ समय पहले नशे का सेवन करते हुए पकड़ लिया था जिसके पश्चात गुरप्रीत सिंह ने नशा छोड़ देने की बात कही थी लेकिन नशा नहीं छोड़ा।