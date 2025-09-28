Language
    फतेहाबाद में पुलिस की कार्रवाई, मारपीट मामले में दो आरोपी गिरफ्तार

    By Vishnu kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 03:35 PM (IST)

    फतेहाबाद के भूना में पुलिस ने मारपीट के एक मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मनोज कुमार नामक एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 17 सितंबर की रात को लहरियां गांव के पास पेट्रोल पंप पर अमनदीप और विक्रम ने उस पर डंडों से हमला किया जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।

    फतेहाबाद में मारपीट मामले में दो गिरफ्तार। सांकेतिक तस्वीर

    संवाद सूत्र, भूना (फतेहाबाद)। भूना पुलिस ने मारपीट के एक गंभीर मामले में दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी उपनिरीक्षक ओमप्रकाश ने बताया कि शिकायतकर्ता मनोज कुमार निवासी मादुवाला ने बताया कि 17 सितंबर की रात को वह अपने परिवार के साथ गांव लहरियां के पास पेट्रोल पंप के नजदीक रुका था।

    तभी आरोपियों में शामिल अमनदीप उर्फ भेरू, विक्रम उर्फ मील और अन्य लोगों ने मनोज कुमार पर हमला कर दिया। आरोपितों ने डंडों से पीड़ित को बेरहमी से प्रहार किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।

    पुलिस ने विक्रम निवासी लहरियां और अमनदीप उर्फ भेरू निवासी टिब्बी को गिरफ्तार किया। पूछताछ और प्रारंभिक जांच के बाद दोनों आरोपितों को पुलिस ने जमानत पर रिहा कर दिया।