फतेहाबाद में पुलिस की कार्रवाई, मारपीट मामले में दो आरोपी गिरफ्तार

संवाद सूत्र, भूना (फतेहाबाद)। भूना पुलिस ने मारपीट के एक गंभीर मामले में दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी उपनिरीक्षक ओमप्रकाश ने बताया कि शिकायतकर्ता मनोज कुमार निवासी मादुवाला ने बताया कि 17 सितंबर की रात को वह अपने परिवार के साथ गांव लहरियां के पास पेट्रोल पंप के नजदीक रुका था।

तभी आरोपियों में शामिल अमनदीप उर्फ भेरू, विक्रम उर्फ मील और अन्य लोगों ने मनोज कुमार पर हमला कर दिया। आरोपितों ने डंडों से पीड़ित को बेरहमी से प्रहार किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।

पुलिस ने विक्रम निवासी लहरियां और अमनदीप उर्फ भेरू निवासी टिब्बी को गिरफ्तार किया। पूछताछ और प्रारंभिक जांच के बाद दोनों आरोपितों को पुलिस ने जमानत पर रिहा कर दिया।