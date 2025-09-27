Language
    फतेहाबाद में अवैध संबंध के शक में भतीजे ने चाचा को उतारा मौत के घाट, गंडासी मारकर कर दी हत्या

    By Vishnu kumar Edited By: Suprabha Saxena
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 02:21 PM (IST)

    फतेहाबाद के टोहाना में एक व्यक्ति ने अपने चाचा की गंडासी से हत्या कर दी। उसे शक था कि उसके चाचा के उसकी पत्नी के साथ अवैध संबंध हैं। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक की पहचान छबीलदास के रूप में हुई है जो लकड़ी का काम करता था। आरोपी ने शराब पिलाकर हत्या की योजना बनाई थी।

    पुलिस की गिरफ्त में हत्या करने वाला आरोपी

    संवाद सहयोगी, टोहाना (फतेहाबाद)। जिले के टोहाना स्थित राज नगर में शुक्रवार देर रात भतीजे ने अपनी पत्नी के साथ अवैध संबंधों के शक में अपने 50 वर्षीय चाचा की गंडासी से गर्दन काटकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपित मौके से फरार हो गया, जिसे पुलिस ने एक घंटे के भीतर ही गिरफ्तार कर लिया।

    मृतक की पहचान राज नगर निवासी छबीलदास (50) के रूप में हुई है, जो लकड़ी का काम करता था। मृतक दो विवाहित बच्चों का पिता था, जिसकी पत्नी का निधन 2014 में हो चुका था।

    प्लानिंग के तहत शराब पिलाकर की हत्या

    पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, आरोपित गगन (35) स्टील का काम करता है और वह भी दो बच्चों का पिता है। आरोपित गगन को शक था कि उसकी पत्नी रेणु और चाचा छबीलदास के बीच अवैध संबंध हैं, जिसके चलते पहले भी दोनों के बीच कहासुनी हो चुकी थी। आरोपित ने हत्या की प्लानिंग रचते हुए शुक्रवार रात को चाचा छबीलदास को अपने साथ बैठाकर शराब पिलाई। उसने चाचा को ज्यादा शराब पिलाई, जबकि खुद कम पी। इसी बीच उसने मौका पाकर गंडासी से गर्दन पर वार कर चाचा की निर्मम हत्या कर दी।

    मृतक के बेटे की शिकायत पर केस

    टोहाना शहर थाना प्रभारी प्रहलाद सिंह ने बताया कि जब वह मौके पर पहुंचे तो छबीलदास का खून से लथपथ शव बरामद हुआ। करीब एक घंटे बाद उन्होंने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपित ने अवैध संबंधों के शक के चलते हत्या करने की बात कबूल की है। मृतक के बेटे की शिकायत के आधार पर आरोपित के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है।