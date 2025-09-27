फतेहाबाद में अवैध संबंध के शक में भतीजे ने चाचा को उतारा मौत के घाट, गंडासी मारकर कर दी हत्या

संवाद सहयोगी, टोहाना (फतेहाबाद)। जिले के टोहाना स्थित राज नगर में शुक्रवार देर रात भतीजे ने अपनी पत्नी के साथ अवैध संबंधों के शक में अपने 50 वर्षीय चाचा की गंडासी से गर्दन काटकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपित मौके से फरार हो गया, जिसे पुलिस ने एक घंटे के भीतर ही गिरफ्तार कर लिया।

मृतक की पहचान राज नगर निवासी छबीलदास (50) के रूप में हुई है, जो लकड़ी का काम करता था। मृतक दो विवाहित बच्चों का पिता था, जिसकी पत्नी का निधन 2014 में हो चुका था।

प्लानिंग के तहत शराब पिलाकर की हत्या

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, आरोपित गगन (35) स्टील का काम करता है और वह भी दो बच्चों का पिता है। आरोपित गगन को शक था कि उसकी पत्नी रेणु और चाचा छबीलदास के बीच अवैध संबंध हैं, जिसके चलते पहले भी दोनों के बीच कहासुनी हो चुकी थी। आरोपित ने हत्या की प्लानिंग रचते हुए शुक्रवार रात को चाचा छबीलदास को अपने साथ बैठाकर शराब पिलाई। उसने चाचा को ज्यादा शराब पिलाई, जबकि खुद कम पी। इसी बीच उसने मौका पाकर गंडासी से गर्दन पर वार कर चाचा की निर्मम हत्या कर दी।