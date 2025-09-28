फतेहाबाद से नाबालिग लड़की का अपहरण, पुलिस ने पीड़िता को राजस्थान से किया बरामद

रतिया पुलिस और सीआईए की संयुक्त टीम ने तत्परता दिखाते हुए रतिया से अगवा हुई 14 वर्षीय नाबालिग लड़की को श्रीगंगानगर राजस्थान से बरामद किया और मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। इंस्टाग्राम के माध्यम से हुई दोस्ती के बाद आरोपी ने लड़की को बहला-फुसलाकर अगवा कर लिया था। पुलिस ने शिकायत मिलते ही तुरंत कार्रवाई की और तकनीकी सहायता से लड़की को सुरक्षित ढूंढ निकाला।

संवाद सूत्र, रतिया। थाना सदर रतिया और सीआईए रतिया की संयुक्त टीम ने रतिया क्षेत्र से अगवा की गई करीब 14 वर्षीय नाबालिग लड़की को महज कुछ घंटों में राजस्थान के श्रीगंगानगर से बरामद कर लिया। पुलिस ने मुख्य आरोपित को भी मौके पर काबू कर लिया है। घटना की शुरूआत इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी, जिसमें आरोपित ने लड़की से संपर्क साधा और उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया।

सदर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर बिजेंद्र सिंह ने बताया कि लड़की के स्वजनों की शिकायत मिलने पर पुलिस ने अपहरण से संबंधित धाराओं के तहत तुरंत केस दर्ज किया। इसके बाद एसपी सिद्धांत जैन के निर्देश पर सदर थाना व सीआईए रतिया की विशेष संयुक्त टीम का गठन किया गया।

टीम में सीआईए प्रभारी एएसआई रिछपाल, एसआई राजबाला समेत अनुभवी और तकनीकी रूप से दक्ष अधिकारी शामिल थे। टीम ने मोबाइल लोकेशन, सीसीटीवी फुटेज और खुफिया तंत्र का उपयोग कर हर संभावित ठिकाने की जांच की। इन प्रयासों के तहत मात्र कुछ घंटों में ही लड़की का सुराग लगाकर उसे सुरक्षित बरामद कर लिया गया। मुख्य आरोपित हिसार जिले के आदमपुर क्षेत्र के गांव घुड़साल मोनू जाखड़ का निवासी है। पुलिस ने उसे राजस्थान के गंगानगर से मौके पर काबू किया।