हरियाणा में छुट्टियों में अवकाश में बच्चे सुनेंगे दादा-दादी और नाना-नानी से कहानियां, फिर स्कूल में देना होगा फीडबैक

जागरण संवाददाता, फतेहाबाद। राष्ट्रीय शिक्षा नीति और निपुण हरियाणा मिशन को धरातल पर उतारते हुए शिक्षा विभाग ने कक्षा पहली से पांचवीं तक के विद्यार्थियों के लिए शीतकालीन अवकाश को केवल छुट्टी न मानकर सीखने का अवसर बनाने की ठोस पहल की है। एक जनवरी से 15 जनवरी 2026 तक घोषित शीतकालीन अवकाश के दौरान विद्यार्थियों को विशेष रूप से तैयार विंटर पैकेज (हिंदी व गणित) के माध्यम से रचनात्मक और ज्ञानवर्धक गृहकार्य दिया गया है। फतेहाबाद जिले के सभी सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में यह व्यवस्था लागू की गई है।

शिक्षा विभाग के अनुसार यह गृहकार्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उस लक्ष्य के अनुरूप है, जिसमें प्रारंभिक कक्षाओं में बुनियादी साक्षरता और गणनात्मक कौशल को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। खास बात यह है कि यह गृहकार्य केवल किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें परिवार की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की गई है। विद्यार्थियों को माता-पिता, दादा-दादी और परिवार के अन्य बुजुर्ग सदस्यों के साथ मिलकर गतिविधियां करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे पारिवारिक संवाद और संस्कारों को भी बढ़ावा मिले।

पढ़ाई के साथ जीवन कौशल पर जोर इस विशेष गृहकार्य का उद्देश्य केवल पाठ्यक्रम दोहराना नहीं, बल्कि बच्चों के व्यक्तिगत विकास, सोचने-समझने की क्षमता और जीवन कौशल को निखारना है। हिंदी विषय में जहां कहानी सुनाना, बातचीत, लेखन अभ्यास और शब्द ज्ञान से जुड़ी गतिविधियां शामिल की गई हैं, वहीं गणित में दैनिक जीवन से जुड़े उदाहरणों के माध्यम से गिनती, जोड़-घटाव और तार्किक सोच को मजबूत करने पर बल दिया गया है। इससे बच्चों में पढ़ाई के प्रति रुचि बनी रहेगी और सीखने का डर कम होगा।

सुरक्षित और खर्च-रहित गतिविधियां शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि शीतकालीन मौसम और बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी गतिविधियां घर के भीतर या सुरक्षित वातावरण में पूरी की जा सकेंगी। किसी भी कार्य में अतिरिक्त खर्च की आवश्यकता नहीं होगी। यह विंटर पैकेज पूरी तरह खर्च-मुक्त रखा गया है, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों पर कोई बोझ न पड़े। विभाग का मानना है कि शिक्षा समानता के बिना गुणवत्ता संभव नहीं है।

गृहकार्य में चर्चा, प्रस्तुतीकरण, कहानी सुनना और विचार-विमर्श जैसी गतिविधियां शामिल की गई हैं, जिससे बच्चों का मानसिक और सामाजिक विकास हो सके। साथ ही, हल्की-फुल्की रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को अनुशासन और अभ्यास की आदत डालने का प्रयास किया गया है।